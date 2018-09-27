Хоккейная команда «Сокол-2009» принимает участие в открытом первенстве столицы Татарстана

Стартовый матч прошел 23 сентября. Юные воспитанники спортшколы №4 с сухим счетом 8:0 опередили казанскую «Стрелу». Следующая встреча пройдет 29 сентября, соперником станет команда «Волна-2009».

Новочебоксарцам в первенстве Казани противостоят шесть команд из столицы Татарстана. Причем пять из них на год старше, 2008 года рождения: «Биектау», «Каскад», «Ак буре», «Ак Барс 2», «Стрела», а также «Волна» 2009 года рождения.

Фото sport.cap.ru: Правильная командная тактика поможет новочебоксарским «соколятам» справиться с соперниками.