В ледовом дворце «Чебоксары-Арена» стартует этап Кубка России по баскетболу

Шесть команд — одна путевка

Пока ХК «Чебоксары» проводит игры на выезде (о результатах расскажем в следующем номере), на льду «Чебоксары-Арены» застелили паркет. Сегодня там стартует первый раунд розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Столице Чувашии доверено принимать игры группы «А».

На паркет ледового дворца вместе с «Чебоксарскими ястребами» выйдут баскетбольные дружины Тамбова, Рязани, Тулы, Самары и Саратова. Они будут бороться за единственную путевку в 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Первая игра нашей команды состоится сегодня — «Ястребы» встречаются с тульским «Арсеналом».

Завтра наша команда сыграет с БК «Тамбов», а 29-го соперником станет команда из Самары.

Календарь игр первого раунда Кубка России в группе «А»:

27 сентября (четверг)

13:30 «Самара-2» — «Тамбов»

16:00 «Автодор-2» — «Рязань»

18:30 «Чебоксарские ястребы» — «Арсенал»

28 сентября (пятница)

13:30 «Рязань» — «Самара-2»

16:00 «Арсенал» — «Автодор-2»

18:30 «Тамбов» — «Чебоксарские ястребы»

29 сентября (суббота)

12:00 «Арсенал» — «Рязань»

14:30 «Автодор-2» — «Тамбов»

17:00 «Чебоксарские ястребы» — «Самара-2»

1 октября (понедельник)

13:30 «Тамбов» — «Арсенал»

16:00 «Самара-2» — «Автодор-2»

18:30 «Рязань» — «Чебоксарские ястребы»

2 октября (вторник)

13:30 «Арсенал» — «Самара-2»

16:00 «Рязань» — «Тамбов»

18:30 «Автодор-2» — «Чебоксарские ястребы»

Фото sport.cap.ru

Николай Иванов