В ледовом дворце «Чебоксары-Арена» стартует этап Кубка России по баскетболу

Шесть команд — одна путевка
Пока ХК «Чебоксары» проводит игры на выезде (о результатах расскажем в следующем номере), на льду «Чебоксары-Арены» застелили паркет. Сегодня там стартует первый раунд розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Столице Чувашии доверено принимать игры группы «А».
На паркет ледового дворца вместе с «Чебоксарскими ястребами» выйдут баскетбольные дружины Тамбова, Рязани, Тулы, Самары и Саратова. Они будут бороться за единственную путевку в 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Первая игра нашей команды состоится сегодня — «Ястребы» встречаются с тульским «Арсеналом».
Завтра наша команда сыграет с БК «Тамбов», а 29-го соперником станет команда из Самары.
Календарь игр первого раунда Кубка России в группе «А»:
27 сентября (четверг)
13:30 «Самара-2» — «Тамбов»
16:00 «Автодор-2» — «Рязань»
18:30 «Чебоксарские ястребы» — «Арсенал»
28 сентября (пятница)
13:30 «Рязань» — «Самара-2»
16:00 «Арсенал» — «Автодор-2»
18:30 «Тамбов» — «Чебоксарские ястребы»
29 сентября (суббота)
12:00 «Арсенал» — «Рязань»
14:30 «Автодор-2» — «Тамбов»
17:00 «Чебоксарские ястребы» — «Самара-2»
1 октября (понедельник)
13:30 «Тамбов» — «Арсенал»
16:00 «Самара-2» — «Автодор-2»
18:30 «Рязань» — «Чебоксарские ястребы»
2 октября (вторник)
13:30 «Арсенал» — «Самара-2»
16:00 «Рязань» — «Тамбов»
18:30 «Автодор-2» — «Чебоксарские ястребы»
Фото sport.cap.ru
Николай Иванов