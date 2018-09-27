Завершает работу симпозиум монументальной и парковой скульптуры

Земное и небесное в белом мраморе

Уже завтра на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Жемчужина Чувашии», где почти три недели жили и работали скульпторы из разных уголков мира, откроется парк скульптур «TUS-ARТ». Коллекция произведений из мрамора станет результатом их участия в Первом Международном симпозиуме монументальной и парковой скульптуры по камню «Искусство за мир».

Как уже писала наша газета, инициатором форума выступил известный чувашский скульптор Владимир Нагорнов, а разработал проект, выигравший конкурс Фонда президентских грантов РФ для НКО, Союз художников Чувашии.

11 мастеров скульптуры каждый день работали на площадке «Жемчужины Чувашии», где к тому же каждый желающий мог понаблюдать за творческим процессом, — редкая возможность для зрителей. Этим в первую очередь воспользовались арт-студенты: из Чебоксарского художественного училища и с факультета искусств ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. В редкие моменты отдыха художники и сами успели побывать с мастер-классами как в названном училище, так и в Институте культуры и искусств.

Еще совсем недавно в аллее под возведенными навесами возвышались лишь белые глыбы, специально привезенные сюда с уникального месторождения Коелга в Челябинской области. А сегодня сквозь облака мраморной пыли посреди всеобщего грохота скульптурных инструментов уже вполне можно представить тишину и гармонию, а также бунт и нерв будущих произведений.

Например, Фахраддин Рзаев из Азербайджана высекает объятия художника с музой, будто перетекающих друг в друга и трепетно сохраняющих лиру внутри этих объятий. Алексей Дмитриев, представляющий Чувашию, впервые, по его словам, работает с такой глыбой мрамора и среди приехавших на симпозиум мэтров чувствует себя почти новичком, а потому и выбрал скульптурную классику — интерпретацию греческой скульптуры. Борис Сергеев из Санкт-Петербурга работает над образом Орфея, олицетворением самой музыки. Надеется, что его работа украсит красивый берег или встанет близ фонтана. Чилиец Хуан Лусия Дорр Булнес шлифует части мраморной головы прекрасной лошади. Колумбиец Карлос Энрике Родригез Аранго охотно рассказывает о своем замысле изображения мира в форме яйца и его драгоценного содержимого. Степан Сагайко творит своего ангела, а Олег Цхурбаев просит рабочих развернуть работу, апостола Павла, чтобы солнце не слепило в глаза.

Завтра все 11 скульптур из белого мрамора на самые разные темы, исполненные абсолютно различным творческим почерком, предстанут перед зрителями. Все они останутся в Чувашии.

Фото Риты Кирилловой: Карлос Энрике Родригез Аранго из Колумбии — самый опытный участник чебоксарского симпозиума. Он начал участие в подобных форумах с 1981 года, когда был приглашен на Первый Международный симпозиум «Сколпия все аперто» в итальянском Карраре, на родине драгоценного мрамора.