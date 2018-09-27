Пенсионный «минимум» не повысится

А льготы на капремонт расширяются

Величина прожиточного минимума пенсионера в республике на 2019 год установлена в размере 7953 рублей, что на уровне нынешнего года. Соответствующий законопроект принят на вчерашнем заседании правительства под председательством премьер-министра Ивана Моторина.

Как пояснил министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев, данная величина рассчитывается на основе потребительской корзины и индекса потребительских цен. По прогнозу Отделения Пенсионного фонда РФ по Чувашии, в 2019 году в среднем 31,7 тыс. пенсионеров получат социальную доплату в общей сумме 672,6 млн рублей. На минувшее 1 сентября с учетом индексаций средний размер страховой пенсии по старости в регионе составил почти 13 тыс. рублей, а средняя социальная пенсия — 7,7 тыс. рублей. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы получают в среднем 12,1 тыс. рублей.

Сергей Димитриев представил также проект поправок в республиканский Закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». Согласно поправкам перечень льготников расширяется. Сейчас компенсацию получают собственники жилья, достигшие 70 или 80 лет, живущие отдельно либо в семьях с неработающими пенсионерами. Проектом предлагается распространить льготу и на совместно проживающих неработающих инвалидов I и II групп.

Как отметил министр, в нынешнем году в республиканском бюджете на финансирование компенсации взносов на капитальный ремонт предусмотрено 28,8 млн рублей. Компенсацию получили 6689 человек старше 70-80 лет против 6051 в 2017 году. С учетом предлагаемых изменений численность получателей меры социальной поддержки увеличится на 878 человек.

Вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина представила проект изменений в Закон «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике». Они связаны с изменением подходов к определению и распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов. В отличие от действующего в настоящее время порядка уровень обеспеченности будет определяться с учетом таких новых показателей, как индекс налогового потенциала и индекс бюджетных расходов. Новый механизм расчета дотаций предусмотрен при составлении республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В 2019 году их объем составит 587,8 млн рублей, что более чем втрое больше, чем в нынешнем.

На заседании рассмотрен также вопрос о республиканской государственной программе обеспечения общественного правопорядка и противодействия преступности. Принят ряд других правительственных документов.