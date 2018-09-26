В понедельник в 10:00 в Чувашии зазвучат сирены

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

1 октября в 10 часов 00 минут из установленных на улицах сирен и громкоговорителей автоматизированной системы централизованного оповещения населения прозвучит учебный сигнал тревоги. Сигнал «Внимание всем!» оповестит о начале тренировки гражданской обороны. 

Данный сигнал прозвучит дважды с интервалом в 30 минут. 

МЧС напоминает, что сигнал «Внимание всем!» подается для информирования населения о стихийном бедствии, аварии, катастрофе, а также угрозе нападения противника.

При звуках сирены гражданам необходимо включить телевизоры и радиоприемники, чтобы прослушать экстренное сообщение. Полученное сообщение требуется передать максимально возможному кругу лиц: родственникам, соседям, коллегам и т.д. 

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