В понедельник в 10:00 в Чувашии зазвучат сирены

1 октября в 10 часов 00 минут из установленных на улицах сирен и громкоговорителей автоматизированной системы централизованного оповещения населения прозвучит учебный сигнал тревоги. Сигнал «Внимание всем!» оповестит о начале тренировки гражданской обороны.

Данный сигнал прозвучит дважды с интервалом в 30 минут.

МЧС напоминает, что сигнал «Внимание всем!» подается для информирования населения о стихийном бедствии, аварии, катастрофе, а также угрозе нападения противника.

При звуках сирены гражданам необходимо включить телевизоры и радиоприемники, чтобы прослушать экстренное сообщение. Полученное сообщение требуется передать максимально возможному кругу лиц: родственникам, соседям, коллегам и т.д.