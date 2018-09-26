Тело матери двоих детей нашли в чемодане

Трагедия перед разводом

В первой половине сентября в полицию обратился мужчина с заявлением о внезапном исчезновении своей 37-летней дочери, проживавшей в Чебоксарах с мужем и двумя малолетними детьми. Выяснилось, что не напрасно переживал…

Поскольку у женщины, матери двоих детей, не было серьезных причин на длительное время исчезать из дома, СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по признакам убийства. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Здесь помогли записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома, где жила пропавшая женщина.

При их просмотре увидели, как мужчина, похожий на ее мужа, поздним вечером выносит из подъезда большую сумку и укладывает ее в такси. 44-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где по результатам оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями и следователями-криминалистами СУ СКР совместно с оперативниками МВД по Чувашии, он признался в убийстве жены.

Как следует из показаний горожанина, около 22 часов восьмого сентября он был дома пьяный, возникла ссора с супругой, с которой предстоял развод. Муж ее избил и задушил веревкой. После, чтобы скрыть убийство, поместил тело потерпевшей в дорожный чемодан, отвез его на такси до автомобильного кольца в районе Чебоксарского залива, откуда донес до расположенной поблизости лесопосадки, где закопал мать своих малолетних детей. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен тот самый чемодан с телом убитой женщины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. В следственном управлении отметили, что обвиняемый ранее трижды привлекался к уголовной ответственности, последний раз был осужден за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и приговорен к 14 годам лишения свободы, освободился после отбытия наказания в 2011 году.