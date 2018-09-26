Татьяна Архипова привезла «серебро» с Московского марафона

Легкоатлетка из Чувашии, двукратный призер Олимпийских игр Татьяна Архипова стала серебряным призером Московского марафона. Соревнования прошли в воскресенье, 23 сентября. Московский марафон — самый массовый в России, сообщают в Минспорте Чувашии. В российской столице собрались десятки тысяч бегунов из более чем 90 стран мира, чтобы пробежать 10 и 42 км по центральным улицам Москвы.

Татьяна Архипова, выигравшая в сентябре чемпионат России по полумарафону, показала результат 2 часа 35 минут 8 секунд. Победу с новым рекордом трассы одержала прошлогодняя победительница Сардана Трофимова из Якутии. Ее время — 2:28:31.

У мужчин мощным финишным рывком победил выпускник Чебоксарского училища олимпийского резерва Степан Киселев, ныне представляющий Казань. Степан грамотно распределил свои силы на дистанции и одержал очень важную для себя победу. Его результат — 2:15:22.