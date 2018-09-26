Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования получил отличную оценку экспертной комиссии EFQM

Взята еще одна высота

Прекрасный итог десяти лет упорной работы в борьбе за качество. Так в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования оценивают свое очередное достижение. 17 сентября после тщательной проверки строгой комиссии EFQM с оценкой всех сторон деятельности организации центр получил единодушное одобрение своей работы и сертификат Recognized for excellence («Признанный за превосходство»).

EFQM — мировая система качества, добиться соответствия которой весьма трудно и почетно для любой организации, в какой бы отрасли она себя не реализовала — в промышленности, сервисе или медицине.

Комиссия EFQM подтвердила, что на сегодняшний день центр достиг лидирующих позиций на национальном и международном уровне в оказании медицинской помощи травматологического, ортопедического и нейрохирургического профилей, отвечающих требованиям и ожиданиям пациентов.

«Движение — это жизнь!» — гласит надпись на световом коробе у входа в центр. Для его сотрудников это не просто слова. Признание заслуг — не повод почивать на лаврах, а новый стимул к движению вперед, ибо только постоянное развитие — залог успеха любой клиники, любого специалиста.

ОТ РЕДАКЦИИ

Девиз о том, что движение — жизнь, клиника подтверждает не только в работе. Уже много лет Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования является партнером легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия».

Анастасия Петрова