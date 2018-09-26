В Екатеринбурге подвели итоги VI чемпионата России «Лесоруб-2018».

Наградили «золотых» лесорубов

В абсолютном командном соревновании победу одержали вальщики леса из Татарстана. В командном первенстве среди операторов с бензомоторными пилами кубок за первое место получила команда Республики Карелия. Второе место у команды Чувашской Республики, третье место у лесорубов Республики Татарстан.

Победителем индивидуального первенства стал Александр Соколов из Карелии, он получил медаль и сертификат на сумму 350 тысяч рублей. Второе место занял Илья Швецов (Карелия), а третье — Артем Шашков (Чувашия).

Для чемпионата в Екатеринбург специально привезли более сотни 18-метровых стволов деревьев. Как сообщает областной департамент информационной политики, подходящие по всем критериям бревна пришлось собирать в радиусе 500 километров. Установили их в специальные бетонные «стаканы», чтобы создать образ реально растущего дерева.

Фото rg.ru

«Областная газета» (Екатеринбург)