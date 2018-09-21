В Чувашии прошли испытания первого российского хмелеуборочного комбайна

В испытаниях принял участие министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Министр отметил, что ситуация на мировом рынке хмеля складывается в сторону увеличения спроса на ароматические сорта, и именно такие производятся сегодня в Чувашской Республике, которая, к слову, является самым северным регионом выращивания хмеля в мире.

В течение последних 25-и лет в России шло сокращение площадей и объемов производства хмеля. Причиной тому стал агрессивный выход на рынок иностранных производителей, а также смещение спроса в пользу предлагаемых ими сортов с высоким содержанием альфа-кислот.

Сегодня необходимым условием успешного возрождения и развития производства является техническая и технологическая обеспеченность отрасли.

По заказу ООО «АгроРесурсы» на чебоксарском предприятии «Техмашхолдинг» изготовлен первый комбайн, работающий по принципу горизонтального очеса. Специалисты отметили высокое качество очистки хмеля: шишки с лозы убираются полностью, примесей на выходе минимальное количество, лупулиновые зерна практически не теряются, благодаря низкому уровню вибрации. Полностью готовый комбайн поступит заказчику до конца месяца.