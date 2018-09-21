ИРИНА ШТАЙНЕР,

заслуженный тренер России, первый тренер трехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Евгении Левановой

«Евгения начала заниматься под моим руководством с четырех лет. Через восемь лет, пройдя высокий конкурсный отбор, поступила учиться на отделение художественной гимнастики Нижегородского училища олимпийского резерва. С первых же тренировок я поняла, что у нее большой талант, который она подкрепляла высокой работоспособностью».

(На встрече с Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым)