РОСГОССТРАХ объявляет XIII Всероссийский конкурс научных работ и рефератов по страхованию

Перед началом нового учебного года крупнейший страховщик России объявляет о старте очередного XIII конкурса студенческих научных работ и рефератов на призы компании РОСГОССТРАХ. Этот конкурс давно стал самым массовым интеллектуальным состязанием в области страхования в нашей стране. Он вносит весомый вклад в дело повышения финансовой и страховой грамотности студенческой молодёжи России.

В конкурсе на призы РОСГОССТРАХа приняли участие более трёх тысяч студентов из сотен учебных учреждений всех регионов России — от Владивостока до Калининграда. Сотни преподавателей страховых, экономических и юридических дисциплин осуществляли руководство научными работами. По итогам прошедших конкурсов 180 студентов и их научных руководителей из вузов и колледжей были награждены денежными призами от компании РОСГОССТРАХ. Свыше 90 % всех наград завоевали студенты из тех регионов, в которых наиболее остро ощущается недостаток страховых кадров. Десятки лучших студентов — победителей и участников конкурса — получили предложения для трудоустройства в филиалах компании, продолжили обучение в магистратуре и аспирантуре, некоторые уже защитили кандидатские диссертации.

«Проводимый компанией РОСГОССТРАХ конкурс способствует повышению страховой культуры, даёт возможность нашим студентам применить на практике знания, полученные в стенах университета, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, — подчеркивает заведующий кафедрой управления рисками и страхования МГИМО МИДа России, д.э.н., профессор Рустем Юлдашев. — На протяжении последних лет наши студенты и преподаватели активно участвовали в конкурсе и неоднократно завоёвывали призовые места. Мы будем участвовать в конкурсе и в этом году. Это очень полезный и нужный российскому образованию проект. Хотелось бы, чтобы РОСГОССТРАХ и далее продолжил его реализацию!»

Участникам конкурса предлагается написать работу на одну из 80 тем. В этом году впервые предложены темы, касающиеся цифровой экономики, использования в страховании технологий Big Data и Block chain, криптовалют.

Официально конкурс стартует в День знаний, 1 сентября. Финальный срок представления работ – 1 марта 2019 года. Все студенты, представившие в срок работы в печатном и электронном форматах, и их руководители получат дипломы участников конкурса. Работы будут оценивать специалисты профильных подразделений компании РОСГОССТРАХ, а также преподаватели ведущих вузов Москвы: Финансового университета при Правительстве РФ, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, МГИМО, университета «Синергия» и др.

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2019 г. Денежные призы для победителей — студентов вузов составляют до 30 тыс. рублей, для студентов колледжей – до 15 тыс. рублей, для преподавателей — руководителей призовых работ – до 15 тысяч рублей.

Дипломы победителям конкурса будут в торжественной обстановке вручать директора филиалов компании РОСГОССТРАХ в регионах.

Перечень тем для рефератов, информация о призах

Перечень тем для научных работ, информация о призах