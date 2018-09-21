Возраст получения льгот по имущественным налогам сохранится

Вчера Михаил Игнатьев провел заседание правительства республики, на котором был рассмотрен проект федерального закона о внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Как пояснила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, сейчас пенсионерам предоставляются льготы по имущественным налогам. Поправки в Налоговый кодекс должны обеспечить дополнительные социальные гарантии гражданам в связи с повышением пенсионного возраста.

Согласно проекту закона льготами по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу со следующего года и на весь период преобразований в пенсионной системе будут пользоваться женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет. То есть предлагается закрепить в законе предложение Президента России, которое прозвучало в его обращении к жителям страны 29 августа.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ По данным отделения Пенсионного фонда России по Чувашской Республике, в 2019 году достигают пенсионного возраста 6769 граждан республики, в том числе женщины (55 лет) — 3639 , мужчины (60 лет) — 3130 . За 2017 год льготу на имущество получили 173,9 тыс. пенсионеров республики. Общая сумма льготы составила 91,4 млн рублей . Льготой по земельному налогу в республике смогут воспользоваться порядка 150 тыс . граждан, общая сумма — порядка 24 млн рублей .

Комментируя изменения в пенсионной системе, Владимир Путин сказал, что необходимо сохранить все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. В частности, льготы по налогам на недвижимость и землю должны предоставляться не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. Таким образом, еще до выхода на пенсию граждане не будут платить налог на свой дом, квартиру, садовый участок или другие виды имущества.

Как известно, налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика:

1) квартира, часть квартиры или комната;

2) жилой дом или часть жилого дома;

3) помещение или сооружение, используемые физическими лицами исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий и так далее;

4) хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

5) гараж или машино-место.

Что касается налоговой льготы по земельному налогу, то с 1 января 2019 года она предоставляется в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в собственности пенсионеров. С учетом рассматриваемого законопроекта эта льгота будет распространяться на всех граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Светлана Енилина пояснила также, что никаких заявлений для получения этих льгот гражданам оформлять не придется. При достижении собственником соответствующего возраста в налоговой службе право на льготы определяется автоматически.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ, Глава Чувашии: — Задача органов власти — обеспечить широкое информирование о принимаемых изменениях. Необходимо доступно разъяснять, чтобы люди знали, какие решения принимаются и какие льготы сохраняются. На федеральном или региональном уровне. От этого зависит самочувствие наших жителей, социальная стабильность.

Фото vk.me: Пенсионные налоговые льготы в скором времени можно будет получить и до выхода на заслуженный отдых.