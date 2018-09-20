Детские игровые и спортивные площадки появились в Яльчиках и Калинино.

Площадку с современным спортивным оборудованием для учащихся начальных классов Яльчикской средней школы удалось возвести благодаря средствам, собранным в ходе республиканского благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства». Посильную помощь в строительстве оказали также родители, которым администрация школы выразила огромную благодарность.

Рады были новой площадке и жители села Калинино. По согласованию с ними детскую зону отдыха решили открыть на месте старой школы, чтобы увековечить памятное место. Свою лепту в строительство внесли местные жители, вложились и предприниматели, подключилось сельское поселение. И благоустраивали территорию вокруг детской площадки всем миром: активно трудились ученики Калининской средней школы, сотрудники сельского Дома культуры и других организаций.

По случаю открытия площадки для детей здесь тоже устроили праздник. Самых ловких и смелых ребят, отличившихся в играх и конкурсах, наградили сладкими призами от Калининского райпо.

Фото cap.ru: Пока взрослые говорили торжественные речи, ребятишкам не терпелось скорее опробовать новые турники, горки и качели.