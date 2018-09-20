В Шумерле отпраздновали День города

Свой 102-й день рождения в минувшие выходные город встретил ярмаркой народных умельцев, чествованием тружеников и юбиляров семейной жизни, парадом маршевых ансамблей, «Кроссом нации» и легкоатлетической эстафетой.

Выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества местных ремесленников развернулась на центральной площади, где мастера резьбы по дереву, лозоплетения, вышивальщицы и гончары охотно делились своими умениями со всеми желающими.

А на главной сцене города чествовали одаренную молодежь, награждали лучших работников предприятий. Поздравляли семьи Свиридовых, Антонычевых и Никифоровых, за плечами которых более полувека совместной жизни. Свои мудрые наставления опытные супруги передавали новобрачным Семеновым.

Между тем в сквере Победы открылся фестиваль военно-патриотических клубов, отрядов барабанщиков и барабанщиц, плац-концертов «Парад маршевых ансамблей — 2018». А на стадионе «Труд» стартовал «Кросс нации» — к слову, Всероссийский день бега уже второй год совпадает с празднованием Дня города Шумерли. С него началась целая череда праздничных состязаний: состоялись легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Вперед», марафонский пробег, участники которого преодолели дистанцию в 20 км, прошел открытый турнир по волейболу, на центральной площади развернулись шахматно-шашечные баталии, а в спорткомплексе «Олимп» прошли веселые старты среди воспитанников и их родителей.

Завершился праздник города фейерверком, посмотреть который на улицы города вышли тысячи шумерлинцев.

Фото вперёд21.рф: С традиционного ВИП-забега стартовала легкоатлетическая эстафета на призы шумерлинской газеты «Вперед». Справа — ее главный редактор Анна Аношина, которая и сама недавно получила весомую награду на юбилейной эстафете «Советской Чувашии».