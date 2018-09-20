В Доме правительства строили планы и обсуждали лучшие практики

Поддерживая бизнес, нельзя забывать о социальных проектах

Четыре года подряд республика входит в десятку регионов-лидеров страны по инвестиционной привлекательности, напомнил Михаил Игнатьев, открывая очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. «Мы должны создавать такие условия, чтобы было удобно не только работать, но и жить», — добавил он при этом.

Будут новые дома

Среди мер государственной поддержки предпринимателей руководитель республики назвал возможность получения земель в аренду для реализации значимых инвестиционных проектов без проведения торгов. Такой поддержкой уже воспользовались чебоксарское предприятие «Сеспель», АО «Чувашторгтехника», НПП «Бреслер», ОАО «Букет Чувашии».

Не так давно на предоставление земельных участков без торгов подано еще две заявки, рассказал зампредседателя Кабмина — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. В первой описывается инвестиционный проект строительства завода объемно-блочного домостроения по Ишлейскому проезду в Чебоксарах. Возвести предприятие обещают до 2022 года, «бонусами» должны стать создание 156 рабочих мест и новые налоговые поступления.

Директор ООО «Завод ОБД» Владислав Иванов дополнил выступление министра, назвав общую стоимость проекта (694 миллиона рублей) и озвучив примерную цену жилья, которую удастся установить при использовании объемно-блочного домостроения на объектах республики (30–35 тыс. рублей за 1 кв. метр). «На стадии проектирования всегда такие цены, а потом они почему-то взлетают», — прокомментировал Михаил Игнатьев. Важно, сказал он, чтобы реализация проекта действительно дала положительный эффект в развитии жилищного строительства, повысила доступность жилья. Еще один проект, с которым ознакомили членов Совета по улучшению инвестклимата, — строительство завода по производству стальных дверей марки «BERSERKER» на территории индустриального парка в Чебоксарах. Оценивается этот проект в 125 миллионов рублей, и он должен быть реализован за 2018–2021 годы. Для пятидесяти жителей республики появятся новые рабочие места, а заказами материалов для производства дверей будут обеспечены около двухсот предприятий. Обратив внимание на необходимость ускорить реализацию проекта, Михаил Игнатьев призвал максимально ориентироваться на экспорт.

И бабушки, и студенты

Рассмотрели на заседании совета и социальные проекты потенциальных участников Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Организует данный конкурс Агентство стратегических инициатив, и у нашей республики уже были некоторые успехи. В 2016 году в число финалистов вошел концессионный проект по созданию системы переработки и утилизации ТБО в Чувашии, в прошлом году — социальный проект «Экспресс-бабушки» Комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар.

Одна из восьми новых разработок, которые планируется отправить на конкурс от нашей республики, — проект «Спасибо, что ты есть!» В его рамках поддержка предоставляется не только особенным детям, но и их родителям. Мамам предлагают вспомнить, что у них есть свои потребности, и организуют их досуг.

С презентацией проекта «Развитие волонтерства и добровольчества в городе Чебоксары» выступил глава администрации чувашской столицы Алексей Ладыков. Рассказал, что с момента создания волонтерского центра города в 2015 году на его развитие было выделено более 9 млн рублей, и сегодня в «базе» добровольцев больше 3,5 тысячи человек, из которых 300 — постоянные волонтеры.

Третья практика, которую планирует представить Чувашия, — реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В 2017 году в «инициативном бюджетировании» участвовало 97 поселений республики, или каждое третье, рассказал собравшимся вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, а в этом году — уже 217 поселений, или 74,6%.

Выслушав докладчика, Глава республики подчеркнул: лучшие практики участия населения и представителей бизнеса в решении вопросов местного значения нужно тиражировать. В качестве положительного примера он привел агрофирму «Пионер» Канашского района, руководство которой безвозмездно выделило 20 млн рублей на ремонт и оснащение местной школы.

На мировые рынки — через Интернет

На заседании было также подписано соглашение о сотрудничестве между Кабмином Чувашии и Сбербанком России. Соглашение направлено на расширение экспортных возможностей организаций Чувашской Республики и продвижение платформы «Best of Business Partners» (бесплатной онлайн-площадки для поиска зарубежных бизнес-партнеров).

Предваряя подписание соглашения, Владимир Аврелькин объяснил: более 300 компаний Чувашии поставляют товары на экспорт, и эта платформа многим из них будет в помощь. «Площадка — еще один инструмент для того, чтобы представители малого, среднего и даже крупного бизнеса могли найти партнеров», — объяснил управляющий Чувашским отделением ПАО «Сбербанк» Юрий Бычковский, при этом, подчеркнул он, есть возможность проверки компаний на надежность и перевода документов на многие иностранные языки. Чувашия стала шестым регионом России, где подписали подобное соглашение.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Инвестиционную привлекательность республики во многом формируют меры нефинансовой поддержки. Такой поддержкой уже воспользовались «Сеспель», «Чувашторгтехника» и другие предприятия.

«Спасибо, что ты есть!»

Бывает, в череде повседневных забот мамы особенных детей забывают про собственные потребности. А ведь и им иногда необходимо время для себя: несколько свободных часов для похода в бассейн, кино и театр. Так решили организаторы проекта «Спасибо, что ты есть!», реализуемого вот уже больше года. Чтобы помочь мамам вырваться из рутины, волонтеры организуют их досуг, а еще могут посидеть с детьми и проводят семейные фотосессии и праздники.

Очередной такой праздник прошел в начале сентября в чебоксарском парке «Амазония» под слоганом «Раскрасим детство в цвет улыбки!» Мальчики и девочки с ограниченными возможностями здоровья проходили мастер-классы по мыловарению, скрапбукингу и изготовлению интерьерных кукол.

«Очень важно знать, что мы не одни. Чувствовать поддержку и понимание со стороны, — рассказала одна из мам-участниц проекта. — Раньше казалось, что проблема, с которой мы столкнулись, все эти бесконечные реабилитации — это и есть вся моя жизнь. Теперь я научилась любить себя, что очень благотворно влияет на мое настроение, которое передается малышу».