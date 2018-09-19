В субботу в детском технопарке «Кванториум» пройдет День открытых дверей

Набор детей на новый учебный год в учреждениях дополнительного образования продлен до октября. Для знакомства с кружками и секциями ребята и их родители приглашаются на Дни открытых дверей.

Так, в субботу можно будет посетить столичный детский технопарк «Кванториум». Организаторы обещают увлекательный интерактивный формат экскурсии. Гостям расскажут о различных направлениях образовательной деятельности.

В наноквантуме дети проводят опыты по изучению различных свойств свойств материалов. В биоквантуме изучают реакции и поведение моллюсков. Робоквантум позакомит с азами конструирования и программирования роботов. Аэроквантум – авиамоделирование. IT-квантум – компьютерный дизайн, 3D-дизайн и разработка. Энерджиквантум – для будущих экологов и энергетиков. Хай-тек мастерская – освоение 3D-принтеров, лазерных гравировальных машин.

В творческих мастерских все желающие могут изготовить батарейку из подручных материалов, разгадать зашифрованное послание, прочитать надписи, сделанные невидимыми чернилами и т.д.