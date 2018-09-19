Театр юного зрителя приглашает на открытие театрального сезона

Чувашский государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля 21 сентября откроет новый, 86-й театральный сезон премьерой спектакля «Шупашкарти савни сывпуллашать» (Чебоксарская невеста прощается).

Планы на предстоящий сезон насыщены, творческий коллектив открыт для новых идей, экспериментов, ведет работу по подготовке и проведению самых различных мероприятий, репетирует новые спектакли.

Несколько постановок театр подготовит в рамках проекта «Культура малой Родины». Ближайшая из этих премьер – мюзикл по повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Юных зрителей ожидает зрелищный спектакль, благодаря использованию современного театрального оборудования, видеопроекциям звездного пространства на экране-заднике, анимации планет, где обитают персонажи сказки, с которыми встречается мальчик.

Следующая премьера намечена на октябрь. Спектакль «Любовь и ненависть» репетирует Владимир Беляйкин, приглашенный режиссер по пластике, он же художник. Для наших артистов это своего рода эксперимент: не рассказать, не сыграть, а попробовать «станцевать» спектакль, который поведает зрителю историю влюбленных через яркие костюмы, ритмы, пластику и зажигательные мелодии.

Детской аудитории театр предложит «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. Многим поколениям зрителей полюбилась эта светлая и мудрая сказка о красавице и чудище. Она и сегодня, по-прежнему, необходима нашим детям. В афише театра «Аленький цветочек» появится к новому году. Режиссер – заслуженный деятель искусств Чувашии Вячеслав Оринов, сценограф – заслуженный художник Чувашии Валентин Федоров.

Новый творческий проект театра – спектакль по пьесе Михаила Желтова «Асамлǎ вǎй» (Волшебные силы), будет осуществлен на грант Главы Чувашской Республики. Отличительная особенность постановки – его жанр. Фэнтези популярен в современном искусстве, активно развивается, пополняется новыми формами выражения. Поэтому обращение к такому жанру и выбор именно национального материала своевременно и актуально. Задача театра юного зрителя – пробудить интерес к родной культуре, продемонстрировать уникальность богатого культурного наследия Чувашии, актуализировать народные сказки, мифы и легенды родного края, а главное – приблизить их к современному детскому восприятию. Руководитель проекта – заслуженный работник культуры Чувашии Елена Николаева, режиссер – Иосиф Дмитриев.

Театр активно принимает зрителей на стационаре, выезжает в школы, детсады, дома культуры сёл и деревень республики.

В ноябре коллектив отправится на гастроли в г. Димитровград Ульяновской области. Зрители увидят спектакли – «Юрату пурах иккен», «Шупашкарти савни 20 çул иртсен», увлекательную постановку «Веселые уроки ОБЖ» и музыкальную сказку «Жила-была Сыроежка».

До конца текущего года состоятся ответственные мероприятия: Республиканская лаборатория-форум национальной драматургии для детей, подростков и молодежи, III Межрегиональный фестиваль национальных ТЮЗов, молодежных и драматических театров «Сказочная палитра».