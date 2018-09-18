Заводчане выбирали самых быстрых, сильных и ловких

Спорт помогает труду

«Давай! Давай!» — кричали болельщики прыгунам. «А где аплодисменты?» — подзадоривали ведущие зрителей. «Самое главное правило веселых стартов — улыбаться», — объяснял участникам судья. Несмотря на будний день, обновленный стадион «Олимпийский» в Чебоксарах был полон людей. Ведь в прошедшую пятницу здесь состоялась IX открытая спартакиада «АБС Электро».

Кроме команд, представляющих предприятия этой группы компаний, в соревновании также приняли участие ее партнеры и спортсмены из администрации города Чебоксары. Но фаворитом сразу был признан завод «АБС ЗЭиМ Автоматизация», накануне отпраздновавший свой шестидесятилетний юбилей.

Спортивный праздник получился по-настоящему живым. Пока на поле играли в мини-футбол, в одном углу стадиона шла разминка волейболистов, в другом — соревнования прыгунов, а в третьем готовились к конкурсу болельщиков зрители… В числе семи основных дисциплин были также плавание, перетягивание каната, шведская эстафета (это когда этапы эстафеты разные по длине) и армрестлинг.

«Люди готовятся к соревнованиям целый год. У нас есть специальный график постоянных тренировок, и коллективы встречаются не только на стадионе, — рассказала вице-президент группы компаний «АБС Электро» Ирина Харисова. — Почему такое внимание спорту? Для того, чтобы человек хорошо работал, нужен здоровый командный дух. Люди должны дружить между собой, коллектив должен быть сплоченным».

Фото Максима Васильева: Участники спартакиады одними из первых опробовали обновленное накануне Чемпионата мира по футболу поле.

«Даже на нашем малярном участке много спортивных мероприятий — открытие сезона, велосипедные соревнования и соревнования по легкой атлетике», — подтвердила слова руководителя маляр «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Елена Варламова. И подчеркнула — занятия спортом поутру бодрят и помогают работать. Сама она в этом году попала на скамейку запасных, но не теряет надежды в будущем выбиться в основной состав.

…Пока взрослые выясняли, кто же из них самый сильный, ловкий и быстрый, в «детской зоне» ребятня прыгала на батуте, бросала кольца, «рыбачила». И, пожалуй, эта зона была не менее популярна, чем другие площадки.

Как и везде, упорная борьба шла на соревнованиях по армрестлингу, в них победили члены команды «АБС ЗЭиМ Автоматизация». В итоге, словно выполняя наказ, данный на открытии спартакиады, заводчане стали лучшими в командном зачете (шесть первых мест из семи).

«Целенаправленно армрестлингом я не занимаюсь, просто хожу в тренажерный зал, но за два дня мой тренер, главный энергетик Андрей Стоканов, подтянул мне технику», — поделился секретом успеха представитель команды-победительницы Алексей Бунин. Мужчина рассказал, что начал заниматься физкультурой с пяти лет, и рад работать в компании, где спорту уделяется столь большое внимание.

Не торопясь расходиться, участники и зрители соревнований еще долго обсуждали их лучшие моменты и строили планы на следующую, десятую юбилейную спартакиаду.

Фото Максима Васильева: «Ваши дети будут заняты на 300%», — пообещали спортсменам организаторы, и оказались правы. Ребятне скучать не пришлось.