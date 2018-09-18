14 медалей завоевали на Всероссийском турнире «Прерванный полет» самбисты нашей республики

Соревнования были посвящены представителям Всероссийской федерации самбо, трагически погибшим десять лет назад в авиакатастрофе под Пермью. В самолете, разбившемся при заходе на посадку, находились член попечительского совета Всероссийской федерации самбо, генерал-полковник Геннадий Трошев, первый вице-президент федерации Владимир Погодин и депутат Госсовета Чувашии, мастер спорта международного класса по самбо Александр Трофимов.

Турнир собрал около 130 юношей в возрасте 15-17 лет из 15 регионов страны. В стенах республиканского Дворца самбо в течение двух дней они разыгрывали 10 комплектов медалей. В активе хозяев ковра три золотые, две серебряные и девять бронзовых наград.

В весовой категории до 48 кг победу одержал воспитанник республиканской спортивной школы самбо и дзюдо Даниил Данилов. В финальной схватке он поборол представителя Башкортостана Эмиля Аглиуллина. Обладателями бронзовых наград в этой весовой категории стали представители Чувашии Владислав Волков и Константин Кузнецов. Бронзовые медали также завоевали Артемий Васильев и Савелий Христофоров — в весовых категориях 56 и 65 кг. Павел Иванов в весовой категории 52 кг смог побороть соперника из Татарстана Дмитрия Киселева и подняться на высшую ступень пьедестала почета. Бронзовыми призерами в этом же весе стали наши спортсмены Владимир Александров и Виталий Иванов. Еще один представитель Чувашии Никита Александров боролся в финале весовой категории до 70 кг, однако в упорной борьбе уступил представителю Тульской области Илье Ломиворотову.

А в весовой категории свыше 87 кг самбисты Чувашии заняли весь пьедестал почета. Юрий Пушкин в решающей схватке поборол своего товарища по спортивной школе Илью Атласкина. Бронзовыми призерами стали Кирилл Капитонов и Даниил Калачев. Еще одну бронзовую медаль в копилку сборной республики внес Кирилл Киргизов, выступавший в весовой категории до 60 кг.

Победители соревнований выступят на юношеском первенстве страны, где будут разыгрываться путевки на международные старты.

Николай Иванов