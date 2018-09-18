Воспитанники чувашской школы мас-рестлинга успешно выступили в Рязани

VII Всероссийские соревнованиях по традиционным для России видам спорта прошли в минувшие выходные и собрали около 200 спортсменов из 15 регионов. Они разыграли награды в шести дисциплинах: мини-лапте, мас-рестлинге, русских шашках, гиревом спорте, перетягивании каната и самбо.

От нашей республики на соревнования отправилась сборная команда по мас-рестлингу. И результат показала отличный. Как сообщают в Минспорта Чувашии, золотые медали завоевали Родион Шадриков, Никита Дмитриев и Екатерина Иванова, серебряные — Валентин Николаев и Анастасия Аппакова. В командном зачете по мас-рестлингу Чувашия заняла первую строчку турнирной таблицы, опередив Ленинградскую и Смоленскую области. Представители Мордовии стали лучшими в перетягивании каната и русских шашках, команда из Удмуртии лидировала в гиревом спорте и мини-лапте, а хозяева соревнований победили в турнире самбистов.