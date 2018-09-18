Выпускник ЧГУ пообщался с министрами Германии и сделал селфи с Ангелой Меркель

Автограф канцлера на память

Ежегодно в конце августа в Берлине проходят дни открытых дверей в министерствах и ведомствах федерального правительства Германии. Каждый желающий может ознакомиться с их работой и встретиться с министрами. Не мог упустить такую уникальную возможность и воспитанник Чувашского госуниверситета Антон Егоров, проходивший в то время стажировку в Берлинском исследовательском центре материалов и энергии имени Гельмгольца.

Стоит пояснить, что теперь уже выпускник факультета радиоэлектроники и автоматики ЧГУ 2018 года Антон Егоров выдержал огромный конкурс для участия в международной стажировочной программе. Из 20 тысяч студентов со всего мира было отобрано 25 самых лучших, 5 из них оказались россиянами, в их числе Антон. Безусловно, эту поездку молодой человек заслужил.

Два года подряд он становился лауреатом стипендии Президента России. Был удостоен стипендии Главы Чувашии, стал обладателем нагрудного знака «Отличник учебы ЧГУ-2018» и свидетельства «Лучший выпускник года». Участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, форсайт-сессии «Технологии будущего». А сейчас он учится в Сколковском университете науки и технологии по направлению «Космос и инженерные системы».

«Здесь блестящее образование и очень много возможностей для личного развития», — отметил молодой человек, с которым корреспонденту «СЧ» удалось связаться. И с большим удовольствием поведал о подробностях встречи с Ангелой Меркель в Берлине.

«Получить автограф оказалось просто. Примерно в два часа дня 26 августа все, кто пришел в здание федерального канцлера Германии, радостно встречали Ангелу Меркель. Она проходила по красной дорожке и охотно пожимала всем руки. Я же протянул ей специальную карточку со своими инициалами (такой лист любой мог получить в Каллиграфии федеральной канцелярии). Она вынула из кармана ручку и оставила автограф», — рассказал Антон и добавил, что потом, когда канцлер остановилась в специальной беседке, дабы раздать автографы и другим желающим, он на английском попросил разрешения сделать с ней селфи.

В административном парке россиянин пообщался также с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам интеграции иностранцев Аннетт Уидманн-Мауз. К слову, чиновница была впечатлена, что Антон стажируется в центре Гельмгольца, заметив, что стипендию от этого учреждения получают только лучшие студенты мира. Побывал он и в министерствах обороны, продовольствия и сельского хозяйства Германии.

По словам нашего стажера, эти и многие другие дни, проведенные в Берлине, подарили ему незабываемые впечатления. Каждое свое утро он начинал с пробежки, купался в чистейшем озере Шляхтанзи, расположенном недалеко от студенческой деревни, участвовал в легкоатлетическом марафоне в составе команды центра. Ну а памятную карточку с подписью Ангелы Меркель по возвращении домой, конечно же, поставил в рамочку.

Фото vk.com: «Ангела Меркель спросила, почему я не говорю на немецком, — рассказал Антон Егоров. — Я объяснил, что из России и прохожу стажировку в одном из прекраснейших исследовательских центров Берлина, и, не смея более задерживать федерального канцлера, поблагодарил ее за такую возможность».