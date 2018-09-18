Более 70 тысяч жителей Чувашии приняли участие в «Кроссе нации»

В субботу, 15 сентября, вся страна вышла на старт Всероссийского дня бега «Кросс нации».

В Чувашии более 70 тысяч человек приняли участие в массовом забеге, из них 17 тысяч стартовали в столице республики.

Старт был намечен на 12 часов. Но уже задолго до этого времени к монументу Матери стали подходить участники «Кросса нации». В итоге к моменту открытия дня бега спортивные, подтянутые люди были не только у сцены, но и вокруг нее, сидели на склонах косогора, ждали, когда пригласят на старт.

Во время церемонии открытия Глава Чувашии отметил, что в стране увеличивается доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. В Чувашии таких людей 42%, легкой атлетикой профессионально занимаются около пяти тысяч человек.

«Это самый мощный, зрелищный, демократичный спортивный праздник. Тот, кто хочет быть эффективным, успешным, выбирает легкую атлетику. Для Чувашии этот вид спорта традиционно является базовым. Легкая атлетика доступна всем», — сказал Глава Чувашии в своем приветствии, пожелав участникам спортивного праздника положительных эмоций, неиссякаемой энергии, мира, согласия и дружбы.

Одновременно во всех городах и районах республики тысячи человек вышли на беговые дорожки. Самыми спортивными, по данным Минспорта, были Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш, среди районов Всероссийский день бега активнее всего поддержали Аликовский и Комсомольский.

Фото Максима Васильева: На дистанцию «Кросса нации» чебоксарцы выходили с коллегами, с детьми, с друзьями-подругами, и даже с домашними питомцами.

В Чебоксарах основная дистанция на 3000 метров пролегала от монумента Матери-Покровительницы мимо Свято-Троицкого мужского монастыря по Московской набережной. В основном забеге стартовали все, кто мог преодолеть эту дистанцию, а также Глава Чувашии, министры, депутаты Госдумы, Госсовета и городского Собрания. Кроме этого, в зависимости от возраста и подготовки можно было пробежать 4, 6, 8 или 12 километров. Самым маленьким предложили преодолеть 1 км. По данным судей, самыми юными стали годовалый Тимофей Краснов и Софья Чукмарова, которой исполнилось 2 года и 10 месяцев. Самыми опытными оказались 85-летний Леонид Никифоров и 79-летняя Апполинария Владимирова. Все победители и призеры соревнований награждены дипломами и медалями Минспорта России.

Кстати, за несколько часов до старта Всероссийского дня бега «Кросс нации» Михаил Игнатьев проинспектировал ход работ по реконструкции Московской набережной в Чебоксарах и проверил маршрут главного забега. На набережной все лето проходят тренировки любителей здорового образа жизни, каждый день они выходят на пробежки, выполняют силовые упражнения на турниках, регулярно делают дыхательную гимнастику, обливаются холодной водой, проводят заплывы в Волге.

Фото Максима Васильева: В Чувашии «Кросс нации» прошел уже в 15-й раз.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ «КРОССА НАЦИИ» ТАТЬЯНА ПАВЛОВА, Чебоксары:

— К этому забегу специально не готовилась, но перед стартом особо не волновалась, потому что раньше занималась спортом. В итоге пробежала вместе с друзьями три километра, чувствую себя прекрасно, готова пробежать еще. ОЛЬГА САМОЙЛОВА, Чебоксары:

— Такие массовые спортивные праздники очень сплачивают людей. Наша семья, например, приходит на «Кросс нации» каждый год. На результат и призы в этом году не нацеливались, решили — пробежим сколько сможем.

Кирилл Николаев