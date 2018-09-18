Подготовка к зиме энергообъектов Т Плюс в Чувашии идет к завершению

Чтобы ТЭЦ и магистрали в холода не подводили

В разобранном виде, как бы изнутри, такую махину, как турбоагрегат, на теплоэлектростанции не каждый день увидишь… Видимо, заметив мое удивление, технический директор — главный инженер Чебоксарской ТЭЦ-2 Газретали Оруджов объясняет: «Турбоагрегат № 4 выведен в капитальный ремонт — до холодов все работы должны быть выполнены, и он снова займет вахту по выработке энергии».

Турбина скоро «оденется»

Здесь же висит огромный график капремонта турбоагрегата. Работы в нем указаны чуть ли не по часам — вплоть до контроля металла. «Конечный» пункт графика под № 133, озаглавленный как «Включение в сеть», намечен на 20 ноября. Получается, продолжительность ремонта составит 80 дней.

На текущем ремонте также один из пяти котлоагрегатов станции. «Именно отсюда, с котлов, начинается производство энергии», — рассказывает Газретали Шихшабекович, показывая на «печку» высотой 40 метров. Аппетит ее — сродни размерам: каждый котел потребляет 42 тыс. кубометров природного газа в час! Вода в котлах закипает, образуется пар температурой 560 градусов, а давление в паропроводе достигает 140 атмосфер. (Для «наглядного» сравнения: давление в шинах легкового автомобиля равно 2-2,2 атмосферы). КПД пара выработкой электроэнергии не заканчивается — он еще и тепло несет в виде горячей воды в городские квартиры.

Пока на станции задействованы две турбины, но с приходом холодов нагрузку подхватят третий и, если понадобится, четвертый турбоагрегаты. Их общая установленная электрическая мощность составляет 460 МВт, а тепловая мощность равна 1329 Гкал/ч — для половины города Чебоксары, которую отапливает ТЭЦ-2, с избытком почти в два раза.

Так принято в большой энергетике: ремонтную кампанию с прицелом на предстоящую зиму на станции начали еще до завершения прошлого отопительного сезона — 1 марта. В числе основных работ технический директор называет уже выполненный ремонт четырех котлов. Скоро должен завершиться и текущий ремонт пятого котлоагрегата. Не обделены вниманием и вспомогательное оборудование, здания и сооружения станции. Руководство станции уверено: паспорт готовности к зиме ТЭЦ получит без замечаний. Во всяком случае ее персонал делает все, чтобы в отопительный период город не испытывал проблем с теплоснабжением.

Теплотрассы — как живой организм

Насосная станция новоюжного района Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии, тоже, как и Чебоксарская ТЭЦ-2, входящих в структуру филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс», работает автономно, и в обычные дни людей здесь вряд ли встретишь. Но сегодня работает целая бригада. «Как раз завершаем работы по пробной циркуляции — проверяем готовность насосного оборудования к несению нагрузки под рабочим давлением, — уточняет технический директор — главный инженер Тепловых сетей Александр Невский. — Все проходит в штатном режиме, и сегодня мы уже можем говорить о 100-процентной готовности наших магистральных сетей к отопительному сезону».

В Чебоксарах и Новочебоксарске работы по перекладке участков магистральных сетей в этом году не проводились — они в нормальном состоянии. Тем не менее в ходе ремонтной кампании выполнен огромный объем работ. Если кто-то думает, что, закопав трубу в землю, можно о ней забыть на десятилетия, то глубоко ошибается.

Дело в том, объясняет Александр Владимирович, что сети эксплуатируются в постоянно меняющемся диапазоне температур. Зимой температура подаваемого от ТЭЦ теплоносителя достигает 115°C. В квартиры, разумеется, такой кипяток не дойдет — на входе в дом он смешивается с остывшей водой из «обратки». Так вот, металл очень чувствителен к теплу — при высокой температуре трубы магистрали удлиняются. Если кирпич, раскаляясь, «увеличивается» всего-то на доли миллиметров, то, скажем, 100-метровая металлическая труба при плюсовых 100 градусах удлиняется чуть ли не на 10 сантиметров! При протяженности сети в несколько сотен метров «лишние» сантиметры для зажатой под толщей грунта теплотрассы могут оказаться губительными. Поэтому в тепловых камерах используют специальные устройства — компенсаторы, которые, компенсируют тепловое удлинение трубопроводов.

Но и эти устройства со временем стареют, и обеспечение их надежности — тоже часть ремонтных работ, проведенных на теплотрассах. А еще — ремонт запорной арматуры, ремонт тепловой изоляции магистралей и т. д. На насосных станциях, которых только в Чебоксарах четыре, полностью выполнен ремонт насосных агрегатов, заменены подшипниковые узлы на электродвигателях и насосах — список можно продолжить.

Кстати, о насосных станциях. Это только кажется, что территория Чебоксар более-менее ровная. Да, живем не в горах, но разница от уровня ТЭЦ-2 местами превышает 40 метров! По словам Александра Невского, разница уровня новоюжки по отношению к теплоэлектростанции составляет 36 метров. В районе Грязевской стрелки насосы расположены на отметке 40 метров «с минусом», а Дом правительства еще ниже на два десятка метров. И насосные станции как раз обеспечивают защиту систем отопления потребителей: без прокачки воды «в гору» они просто не выдержали бы избытка давления.

Плюс ко всему нынче на баланс филиала энергокомпании переданы бесхозяйные сети в столице республики: в районе магазина «Уют», по улицам Маршака, Заводская, Харьковская — приступили там к ремонтным работам. Также реализован проект по переключению полутора десятков потребителей бывшей котельной первой площадки ЧЭАЗ на Чебоксарскую ТЭЦ-2. Теплосети протяженностью около 1,2 км, центральный тепловой пункт перешли под крыло Т Плюс, что позволит более эффективно использовать имеющийся резерв мощности станции, а для потребителей переход на централизованное теплоснабжение обеспечил снижение до 17% тарифа на тепло.

Что достанут из широких штанин?

Не остается в стороне от подготовки к зиме и филиал Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Начата работа по проверке готовности к ОЗП управляющих компаний. В числе критериев оценки — техническое состояние сетей, проведение их промывки, опрессовки… Техническую часть работ, выполненных УК, директор филиала Светлана Жаркова оценивает как «достаточно хорошую», но есть камень преткновения — отсутствуют автоматические регуляторы температуры горячей воды, что несет реальную угрозу жизни и здоровью людей, установка таких регуляторов является обязательной.

Также мало кто из УК озаботился установкой в домах погодных узлов регулирования. Эти устройства способствуют серьезной экономии населением средств при оплате отопления и ГВС.

Но самая большая тревога энергетиков накануне зимы обусловлена долгами потребителей. Общая задолженность потребителей Марий Эл и Чувашии перед Т Плюс превысила 1 млрд рублей. Львиная часть этой суммы, более 910 млн рублей, за потребителями Чувашии. В том числе большие долги накопили физические лица, находящиеся на прямых с ЭнергосбыТом расчетах: по городу Новочебоксарску — 68,7 млн, Чебоксарам — 27,4 млн.

— Суммы огромные, — говорит Светлана Александровна. — Управляющих компаний, которые не имеют задолженности перед энергокомпанией, единицы, с должниками активно судимся. С ТСЖ ситуация ненамного лучше. Как они намерены получить паспорт готовности — непонятно. В отношении физических лиц используем упрощенный порядок взыскания — это судебный приказ, который выдается в течение 10 дней после нашего обращения в суд. Ограничение выезда за рубеж, арест имущества и т. д. — все в силе.

К слову, на прошлой неделе в ходе совместного с судебными приставами рейда в Новочебоксарске за долги за тепло арестован автомобиль одного из клиентов. ЭнергосбыТ начал активно практиковать отключение горячей воды, в том числе и в жилых помещениях. В Новочебоксарске в нескольких квартирах уже висят пломбы на вентилях горячей воды. Энергетики планируют рейды и в Чебоксарах, где претендентов на отключение ГВС тоже немало. Всего же в городе химиков и столице республики уведомления об ограничении горячего водоснабжения получили около 230 собственников квартир — они могут встретить зиму без горячей воды в кранах.