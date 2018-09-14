Плата за подключение газа снизится на 70% и составит 10 тыс. руб.

Со следующего года в Чувашии уменьшится плата за технологическое подключение к газораспределительным сетям.

Это произойдет в рамках принятой 12 сентября Кабинетом Министров Чувашской Республики программы газификации Чувашской Республики на 2019 год.

Программа в том числе предусматривает снабжение газом земельных участков, предоставленных многодетным семьям в Цивильском районе, г. Мариинский Посад, г. Алатырь и Чебоксарском районе.

В 2020 году будет спроектирован подвод газораспределительных сетей к земельным участкам Ибресинского, Моргаушского, Янтиковского, Канашского районов, г. Алатырь, будет проведена реконструкция и переоборудование газорегуляторных пунктов.

Объем финансирования программы на 2019 год составит 47,5 млн рублей.

Руководитель службы по тарифам Марина Кадилова сообщила, что с 2019 года плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории республики уменьшится в разы. С учетом размера экономически обоснованной платы за 2018 год плата за техприсоединение для домохозяйств составит примерно 10 тыс. рублей, что на 70% ниже действующего тарифа.