ВЛАДИМИР ЗАГАЙНОВ,

главный специалист по хирургии Приволжского окружного медицинского центра

«Совместно с одной из диагностических лабораторий мы начали обследование детей для того, чтобы выявить диабет на доклинической стадии, когда еще есть шанс. Москва в свою очередь нам пообещала создать антитело, которое будет блокировать реакцию появления диабета. Надеемся, что оно будет создано. Я в это верю, поэтому и занимаюсь этой программой. …На сегодняшний день наша программа получила государственную поддержку. Она уже реализуется в Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, но мы хотим расширить наше исследование. Главное — нам удается выявить тех детей, у которых диабет может развиться, мы выигрываем время и даем возможность предупредить появление заболевания».