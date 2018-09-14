Интернет–уловки для доверчивых граждан

И с ЕГЭ вам поможем, и детсад обменяем…

Не кончаются истории, связанные с мошенничеством через Интернет. Равно как и не становится меньше граждан, иной раз просто удивляющих своей доверчивостью, а то и просто беспечностью.

Мошенник нашел попутчиков

И, как установили следствие и суд, обокрал доверчивых чебоксарцев на 60 с лишним тысяч рублей.

29-летний житель Московской области в мае нынешнего года, используя популярное приложение сервиса поиска попутчиков в сети Интернет, по телефону известил трех граждан о возможной совместной поездке из Чебоксар в Москву. А когда получил согласие, попросил их перевести на счет его абонентского номера 6500, 45000 и 9000 тысяч рублей соответственно, пообещав вернуть деньги во время их совместной поездки.

Будущие попутчики выполнили просьбу неизвестного мужчины, который, как потом выяснилось, оказался мошенником и возвращать деньги не собирался. В суде мужчина признался в своем неблаговидном деянии, однако это не спасло его от серьезного наказания. За мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам суд приговорил подсудимого к двум с половиной годам колонии строгого режима.

Недавно чувашские сыщики задержали очередных злоумышленников. За ними стражам порядка пришлось выехать за пределы республики. 20-летнего жителя Волгоградской области подозревают в совершении целой серии интернет–мошенничеств. Своим жертвам он предлагал купить ответы на тесты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). На удочку злоумышленника попалась и 11-классница из Чебоксар, которая перевела ему 60 тысяч рублей. Уже доказана причастность молодого человека к совершению десяти похожих преступлений.

А 37-летняя жительница Беларуси отслеживала в Интернете объявления родителей, желающих обменяться местами в детских садах. За свои услуги она брала от 7 до 14 тысяч рублей, и шесть жителей Чувашии поверили ей… В отношении обоих предполагаемых мошенников возбуждены уголовные дела.

Проверка на подкуп

Прибавил работы полицейским руководитель торгового центра в Канаше. Ему позвонил незнакомец, представившись сотрудником МЧС, и сообщил, что в центр придут специалисты с проверкой на предмет пожарной безопасности. Но, чтобы замечаний к организации не было, нужно-де перечислить ему 13800 рублей, чтобы купить для проверяющих пакеты с продуктами. А наши руководители зачастую боятся проверяющих как огня… Теперь полиция ищет «сотрудника МЧС».

Также в розыске «сотрудник ГИБДД». Так мошенник представился 41-летнему чебоксарцу, откликнувшись на его объявление в сети (тот занимается предоставлением услуг по установке натяжных потолков). И попросил индивидуального предпринимателя замерить потолки по продиктованному адресу. После устной договоренности, лже-полицейский попросил купить две бутылки импортного спиртного и привезти ему. А еще пополнить счета сотовых телефонов на 4 тысячи рублей. Перечислив деньги и купив спиртное, чебоксарец прибыл по названному адресу и позвонил «заказчику». В ответ мужчина услышал, что бутылки может оставить себе, а про деньги забыть.

Аналогичная история приключилась с другим чебоксарцем, который искал объявление в Интернете о грузоперевозках. Связавшись по телефону с компанией, занимающейся подобными услугами, договорился перевезти груз из одного города в другой. Его попросили предварительно перевести на указанный счет 35 тысяч рублей, что горожанин и сделал.

Затем телефон компании отключили, а объявление — удалили.

Фото для вымогателя

39-летняя горожанка увидела в Интернете объявление «Как заработать денег на бирже», заполнила анкету и оставила свои контактные данные, копии документов и даже реквизиты банковской карты. После этого с женщиной связались и предложили приобрести биткоины, обещая в дальнейшем высокую прибыль. Та взяла шесть микрозаймов, заложила свою двухкомнатную квартиру и машину «Kia Rio», и переводила деньги на продиктованные ей счета — всего свыше полутора миллионов рублей. После чего «продавцы» криптовалюты перестали выходить на связь…

Хороший урок получила девушка из Новочебоксарска, став жертвой вымогателей после размещения в Интернете своих интимных фотографий. Взломщик ее страницы в социальной сети сделал предварительную рассылку этих фото интернет-друзьям девушки.

Неизвестный пользователь фейковой страницы под вымышленным ником действовал наверняка и потребовал у юной леди определенную сумму, шантажируя дальнейшей рассылкой фотографий всем ее знакомым. Девушка перечислила деньги на указанный счет. Однако подобные обращения повторялись снова и снова, в общей сложности потерпевшая направила на разные счета почти 7 тысяч рублей. И только после этого обратилась за помощью в полицию.

Фото img.gazeta.ru: Выпускникам школ дешевле самим штурмовать «гранит науки», чем пытаться получить ответы на тесты ЕГЭ через Интернет — и деньги потеряют, и без готовых подсказок останутся, и без знаний в голове…