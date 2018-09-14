История республики на страницах «СЧ»

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71 год тому назад — 13 сентября 1947 года
В коммерческих чайных и столовых Чебоксарского треста столовых Министерства торговли ЧАССР с 12 сентября 1947 года цены на холодные закуски и горячие блюда снижены на 10-15 проц.
Во всех чайных и коммерческих столовых всегда имеется большой выбор холодных закусок, горячих блюд и винно-водочных изделий.
Предприятия работают с 8 часов утра до 24-х часов.
Адреса предприятий: 1. Коммерческая чайная № 2 — при Чебоксарском Доме колхозника. 2. Чайная № 3 — по ул. Чернышевского, 6. 3. Коммерческая столовая № 12 — ул. Ленина, 3.
60 лет тому назад — 12 сентября 1958 года
Чувашское управление хлебопродуктов меняет новую грузовую автомашину «ГАЗ-51» на новую легковую машину. Обращаться: г. Чебоксары, ул. Калинина, 89.
Горпищеторгу требуются на постоянную работу продавцы по доставке молока на дом.
Администрация.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1958 года населенные пункты Ильина Гора, Выселок № 1, Выселок № 2, Новая Екатериновка переданы из Спасского района Горьковской области в состав Ядринского района Чувашской АССР.
50 лет тому назад — 11 сентября 1968 года
Почти по Пушкину
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп…»
Уважил дед просьбу…
В другой раз он отправился к морю,
(Почернело синее море).
Стал он кликать золотую рыбку…
Не плывет к нему рыбка золотая…
Рис. А. Финько
Употребляйте молочные продукты
МОЛОКО КОРОВЬЕ
Великий русский физиолог И. П. Павлов назвал молоко изумительной пищей, приготовленной самой природой.
В молоке имеются все вещества, жизненно необходимые человеческому организму: белки, углеводы, жиры, витамины, неорганические соли.
Для нормального функционирования организма и высокой трудоспособности каждому человеку необходимо ежедневно употреблять молоко и молочные продукты.
Молоко — самая полноценная и самая дешевая пища.
Чебоксарский горпищеторг.
40 лет тому назад — 16 сентября 1978 года
Приглашение к отдыху
Сегодня в парке «Лакреевский лес» беседа на тему: «Наука и религия о душе». Лектор — профессор Чувашского госуниверситета М. И. Ундрецов. Концерт художественной самодеятельности. Начало в 13 часов.
В парке имени Н. К. Крупской беседа — «Комсомол Чувашии в годы Великой Отечественной войны». Литературный концерт. Начало в 12 часов.
На Центральном стадионе республиканские соревнования по легкой атлетике.
Завтра в парке «Лакреевский лес» тематический вечер, посвященный Дню работника леса. Начало в 12 часов. В 11 часов состоится городской легкоатлетический кросс имени Космонавта А. Г. Николаева.
В парке имени Н. К. Крупской в 12 часов День трудового рапорта объединения «Чувашмебель».
Танцевальные вечера в парках начнутся в 19 часов.
МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧУВАШСКОЙ АССР ПРИГЛАШАЕТ
работниц, имеющих прописку в пределах Чувашской АССР, для направления в Москву на работу на кондитерской фабрике «Большевик».
Оплачивается стоимость проезда, предоставляется место в общежитии. Средняя зарплата составляет 120–130 рублей в месяц.
ФИРМА «САД» ПРИНИМАЕТ
от населения в неограниченном количестве яблоки культурных сортов по 20 копеек, яблоки-дички и красную рябину с кистями по цене 15 копеек за 1 кг.
30 лет тому назад — 13 сентября 1988 года
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ЧУВАШСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. И. Я. ЯКОВЛЕВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
натурщики.
Оплата — почасовая.
КЛУБ ЧЕБОКСАРСКОГО ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
в платный кружок обучения игре на гитаре.
Занятия проводятся по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙКОМ ВЛКСМ, ФОНД МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, КИНОТЕАТР «МИР» Г. ЧЕБОКСАРЫ ПРИГЛАШАЮТ
на шоу-программу в ночь с 17 на 18 сентября в кинотеатр «Мир».
Вход — с 22.30 17 сентября, выход — с 6.00 18 сентября.
В программе: премьера нового фильма «Маленькая Вера», дискотека, концерт рок-группы «Ролер», выступление клуба «УШУ», фильм с участием Пьера Ришара.
Цена — 4 руб. 50 коп., 5 руб. 10 коп.