История республики на страницах «СЧ»

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71 год тому назад — 13 сентября 1947 года

В коммерческих чайных и столовых Чебоксарского треста столовых Министерства торговли ЧАССР с 12 сентября 1947 года цены на холодные закуски и горячие блюда снижены на 10-15 проц.

Во всех чайных и коммерческих столовых всегда имеется большой выбор холодных закусок, горячих блюд и винно-водочных изделий.

Предприятия работают с 8 часов утра до 24-х часов.

Адреса предприятий: 1. Коммерческая чайная № 2 — при Чебоксарском Доме колхозника. 2. Чайная № 3 — по ул. Чернышевского, 6. 3. Коммерческая столовая № 12 — ул. Ленина, 3.

60 лет тому назад — 12 сентября 1958 года

Чувашское управление хлебопродуктов меняет новую грузовую автомашину «ГАЗ-51» на новую легковую машину. Обращаться: г. Чебоксары, ул. Калинина, 89.

Горпищеторгу требуются на постоянную работу продавцы по доставке молока на дом.

Администрация.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1958 года населенные пункты Ильина Гора, Выселок № 1, Выселок № 2, Новая Екатериновка переданы из Спасского района Горьковской области в состав Ядринского района Чувашской АССР.

50 лет тому назад — 11 сентября 1968 года

Почти по Пушкину

Как взмолится золотая рыбка!

Голосом молвит человечьим:

«Отпусти ты, старче, меня в море,

Дорогой за себя дам откуп…»

Уважил дед просьбу…

В другой раз он отправился к морю,

(Почернело синее море).

Стал он кликать золотую рыбку…

Не плывет к нему рыбка золотая…

Рис. А. Финько

Употребляйте молочные продукты

МОЛОКО КОРОВЬЕ

Великий русский физиолог И. П. Павлов назвал молоко изумительной пищей, приготовленной самой природой.

В молоке имеются все вещества, жизненно необходимые человеческому организму: белки, углеводы, жиры, витамины, неорганические соли.

Для нормального функционирования организма и высокой трудоспособности каждому человеку необходимо ежедневно употреблять молоко и молочные продукты.

Молоко — самая полноценная и самая дешевая пища.

Чебоксарский горпищеторг.

40 лет тому назад — 16 сентября 1978 года

Приглашение к отдыху

Сегодня в парке «Лакреевский лес» беседа на тему: «Наука и религия о душе». Лектор — профессор Чувашского госуниверситета М. И. Ундрецов. Концерт художественной самодеятельности. Начало в 13 часов.

В парке имени Н. К. Крупской беседа — «Комсомол Чувашии в годы Великой Отечественной войны». Литературный концерт. Начало в 12 часов.

На Центральном стадионе республиканские соревнования по легкой атлетике.

Завтра в парке «Лакреевский лес» тематический вечер, посвященный Дню работника леса. Начало в 12 часов. В 11 часов состоится городской легкоатлетический кросс имени Космонавта А. Г. Николаева.

В парке имени Н. К. Крупской в 12 часов День трудового рапорта объединения «Чувашмебель».

Танцевальные вечера в парках начнутся в 19 часов.

МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧУВАШСКОЙ АССР ПРИГЛАШАЕТ

работниц, имеющих прописку в пределах Чувашской АССР, для направления в Москву на работу на кондитерской фабрике «Большевик».

Оплачивается стоимость проезда, предоставляется место в общежитии. Средняя зарплата составляет 120–130 рублей в месяц.

ФИРМА «САД» ПРИНИМАЕТ

от населения в неограниченном количестве яблоки культурных сортов по 20 копеек, яблоки-дички и красную рябину с кистями по цене 15 копеек за 1 кг.

30 лет тому назад — 13 сентября 1988 года

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ЧУВАШСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. И. Я. ЯКОВЛЕВА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

натурщики.

Оплата — почасовая.

КЛУБ ЧЕБОКСАРСКОГО ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

в платный кружок обучения игре на гитаре.

Занятия проводятся по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙКОМ ВЛКСМ, ФОНД МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, КИНОТЕАТР «МИР» Г. ЧЕБОКСАРЫ ПРИГЛАШАЮТ

на шоу-программу в ночь с 17 на 18 сентября в кинотеатр «Мир».

Вход — с 22.30 17 сентября, выход — с 6.00 18 сентября.

В программе: премьера нового фильма «Маленькая Вера», дискотека, концерт рок-группы «Ролер», выступление клуба «УШУ», фильм с участием Пьера Ришара.

Цена — 4 руб. 50 коп., 5 руб. 10 коп.