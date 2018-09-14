Товарищеский хоккейный матч в память о Сергее Шелтукове провели команды Правительства и Госсовета республики

13 сентября в память о министре физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергее Шелтукове на тренировочной хоккейной площадке в Ледовом дворце «Чебоксары – Арена» состоялся товарищеский матч по хоккею между командами Правительства Чувашской Республики и Государственного Совета Чувашской Республики. Участники товарищеской встречи вышли на лед с траурными повязками на руках. Игра началась с минуты молчания.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что Сергей Шелтуков был ключевым игроком в единой команде органов власти Чувашской Республики. «Он умел работать в команде. Как эффективный управленец всегда находил инструменты разрешения того или иного вопроса. Свою созидательную энергию направлял на достижение результата, в своей работе словно играл на победу. Всегда считал, что объединяющая сила команды непременно приводит к победе», – отметил руководитель республики.

Отметим, что спортивная встреча, посвященная памяти коллеги и друга, посвятившему свою профессиональную деятельность развитию физкультуры и спорта, завершилась победой команды Правительства Чувашии, в которой работал Сергей Шелтуков.