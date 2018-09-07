Вчера Михаил Игнатьев провел рабочую встречу c представителями региональных отделений политических партий, представленных в Государственной Думе России и Государственном Совете Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Открывая встречу, Михаил Игнатьев поблагодарил участников за конструктивное сотрудничество, несмотря на различия в политических взглядах по партийному принципу. Он подчеркнул, что особое значение имеет стабильность общественно-политической ситуации: «От этого зависит и деловой климат, и инвестиционная привлекательность региона, и создание новых производств с высокопроизводительными рабочими местами».

Глава региона обозначил, что в республике активно реализуются различные формы обратной связи с населением. Проводятся встречи, в ходе которых даются ответы на актуальные вопросы. Мнение граждан учитывается при принятии решений по самым различным вопросам, в том числе при распределении бюджетных средств.

«Мы всегда готовы к диалогу», — обратился он к представителям политических партий.

На встрече обсуждались темы сохранения стабильности в республике, социально-экономического развития, обеспечения социальной защиты граждан, взаимодействия партий в решении задач по развитию Чувашии. Участники встречи озвучили вопросы избирателей, выступили с рядом предложений по решению актуальных проблем.