Энергетики продолжают программу «электрического просвещения» детей

Игры на ЛЭП и под ними опасны

Может ли человек сегодня прожить без электричества? По мнению большинства детей — нет! Но кое-кто, оказывается, считает иначе: на даче, к примеру, запросто… Но мальчики и девочки тут же пресекают «инакомыслие»: без света, телевизора и, наконец, сотового телефона человек через неделю одичает! С такой вводной начался урок электробезопасности для шестиклассников чебоксарской средней школы № 10.

Он без цвета и запаха

Посещение ими Северного производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Чувашэнерго» обернулось для них еще одним днем знаний — знаний электрических. Впрочем, кое-что об электроэнергии дети знали и до этого урока: «Она вырабатывается на электростанциях, по проводам идет в жилые дома, на заводы и фабрики…» И знаки «Стой! Напряжение», «Не влезай, убьет!» им знакомы: «Подобный желтый треугольник есть и у нас в школе», «А я такой знак с черной молнией видел на будке в нашем дворе».

— В ту самую будку, помещение трансформаторной подстанции, даже электромонтеры заходят не просто так, — предостерег юных гостей начальник ПТО производственного отделения Николай Германов. — Они обязательно проходят инструктаж, в работе используют спецоборудование.

Теперь ребята знают значение этих знаков — они предупреждают об опасности, которую таит электричество. Но опасны не только энергообъекты. Электрический ток не виден и не слышен, поэтому осторожность нужна везде и всегда. Нельзя играть вблизи энергообъектов, устраивать пикник под линиями электропередачи, подходить к оборванным проводам ближе чем на 8 метров… Многие из ребят признались: об этом они никогда не задумывались.

Смертельное… селфи

Осторожности требует даже такое безобидное, казалось бы, занятие, как рыбалка. Удить рыбу под воздушными ЛЭП категорически запрещается. Касание провода удилищем, которое отлично проводит электрический ток, неизбежно приведет к смертельной травме. Энергетики припомнили один из случаев, когда в одном из регионов на рыбалке в «электрическую ловушку» угодили отец с сыном. Жизнь мальчика спасти удалось, но он остался инвалидом. А травмы отца оказались смертельными.

Модное нынче селфи стало головной болью для энергетиков. Отчаянные представители молодежи ради лайков и популярности придумывают новые сюжеты, в погоне за уникальными фото забираются на опоры ВЛ, и такие «игры на ЛЭП» нередко приводят к страшной беде. За последнее время увлечение селфи стало причиной трагедии для ребят сразу в нескольких регионах страны. «Оно того не стоит», — сделали вывод озадаченные шестиклассники.

Между тем все готово к самой, я бы сказал, зрелищной части урока — оказанию доврачебной помощи пострадавшему. В роли пораженного электрическим током выступает Гоша — тренажер в виде манекена для отработки навыков оказания первой медицинской помощи. Электромонтеры Антон Смирнов и Петр Николаев специалисты натренированные, формулу возврата к жизни человека знают назубок — 30 нажатий, 2 вдоха, но манекен не подает признаков жизни. Секунды, кажется, длятся бесконечно — дети следят за их действиями, затаив дыхание… Наконец, начальник службы охраны труда ПО Владимир Христофоров радостно произносит: «Есть пульс!» Детские ладоши аплодируют спасителям Гоши.

Надежность гарантируем!

Большой, красивый диспетчерский щит поразил ребят не меньше. Именно отсюда четко отслеживается работа сетевого оборудования. На огромном, как в кинотеатре, экране отражена схема всех сетей, подстанций. И детский вопрос очень даже к месту: а наша школа на щите видна? «Ее, конечно, здесь не увидим, но подстанция «Южная», от которой запитана школа № 10, — вот она. Соответствующие лампочки горят, значит, с электричеством в вашей школе все нормально», — успокоил учеников начальник оперативной диспетчерской службы Сергей Анаков.

Впрочем, все нормально и на других участках зоны ответственности Северного ПО, которое обслуживает потребителей 8 районов республики. С задачей обеспечения надежности электроснабжения потребителей как производственное отделение, так и филиал «Чувашэнерго» справляются успешно.

Урок окончен, но «электрическое просвещение» детей продолжится. Подобные занятия — часть разработанной энергокомпанией комплексной программы по предупреждению травматизма сторонних лиц, в том числе детей, на электросетевых объектах. Поэтому энергетики — частые гости в школах, детских садах. Их там ждут, потому что знают: знания, которые несут представители предприятия, детям обязательно пригодятся. Вот и классный руководитель шестиклассников Ирина Бавырина подтверждает: «Я и сама под большим впечатлением от увиденного, но в первую очередь очень рада за детей, которые узнали сегодня очень много полезного».

Впрочем, энергетики стремятся быть ближе не только к детям, но и ко всем потребителям. По нашей информации, уже 10 сентября Чувашия присоединится к новому энергопорталу группы компаний «Россети» «Светлая страна»: https://светлаястрана.рф/. С его помощью потребители могут оставить сообщения о таких проблемах, как отключение электроэнергии, низкое напряжение или его колебания, дефекты электрооборудования. Сообщения обрабатываются централизованно, в единой службе модерации ПАО «Россети». Срок ответа составляет восемь рабочих дней с момента публикации: за это время либо будет устранена проблема, либо заявителю дадут ответ с указанием времени, необходимого для решения вопроса.

Главная цель создания портала — предоставление населению возможности быстрой связи с поставщиком электроэнергии в режиме online, улучшение качества обслуживания потребителей и повышение оперативности реагирования на обращения, связанные с происшествиями на электрических сетях.

Фото: На уроке электробезопасности дети получили и навыки оказания доврачебной помощи пострадавшему.