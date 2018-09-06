Три директора осуждены в Чувашии за задержку зарплаты

В Чебоксарах суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора трех коммерческих организаций, подозревавшейся в длительной невыплате заработной платы (свыше двух месяцев подряд) подчиненным работникам.

По версии следствия, всего руководитель задолжала 29 работникам в общей сложности более 520 тыс. рублей, хотя имела реальную возможность с ними расплатиться. И только после возбуждения уголовного дела она в полном объеме погасила зарплатную задолженность. Кстати, это уже становится правилом для некоторых работодателей — как только попадают под уголовную статью, так сразу и деньги находятся…

Поскольку директриса не судима, в полном объеме загладила перед потерпевшими причиненный им материальный вред, по ее ходатайству, а также с учетом мнения потерпевших уголовное дело в отношении нее прекращено. Женщина отделалась 30-тысячным судебным штрафом. Постановление суда не вступило в законную силу. Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным прокуратурой, отметили в СУ СКР по Чувашии.

Не избежал уголовного наказания и генеральный директор чебоксарской фирмы, ранее владевшей сетью автогазозаправочных станций на территории республики. Установлено, что он, одновременно являясь одним из учредителей этой фирмы, с сентября 2016 года не выплатил трем операторам станций зарплату на сумму более 165 тыс. рублей. В этот же период директор оформил самому себе как физическому лицу заем на общую сумму свыше 870 тыс., получил из кассы возглавляемой организации под отчет около 670 тыс. рублей. Кроме того, на счетах предприятия имелось более 97 млн рублей, из них более 55 млн он направлял на коммерческие цели.

Суд наказал руководителя годом принудительных работ. Кроме того, он на 6 месяцев лишен права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. А уголовное дело было возбуждено по заявлениям работников (сколько же можно терпеть), а также по материалам, представленным прокуратурой, сообщили в СУ СКР.

Следует отметить, что в апреле 2018 года обвиняемый уже был приговорен к штрафу в размере 180 тыс. рублей за совершение аналогичного преступления в отношении 33-х других подчиненных работников, которым своевременно не была выплачена заработная плата на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, несмотря на имевшуюся реальную возможность для этого.

Наказан судебным штрафом и директор чебоксарской коммерческой организации, специализирующейся на оказании услуг грузовых автоперевозок. Он задолжал своим работникам 500 тыс. рублей, хотя деньги были, из них свыше 2 млн директор перевел на свои личные банковские счета… И лишь после возбуждения уголовного дела он «в полном объеме погасил всю задолженность перед потерпевшими по заработной плате».

Бывает, что работодатели даже не выплачивают пособия по уходу за ребенком. На это сподобился, к примеру, индивидуальный предприниматель из Чебоксар. Хотя сумма задолженности подчиненной сотруднице по нашим временам была невелика — 14,5 тыс. рублей, а на банковских счетах имелось более 20 млн рублей, как выяснили полицейские.

Сейчас вся задолженность перед потерпевшей в полном объеме погашена. А предприниматель вскоре предстанет перед судом.