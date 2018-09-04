Специалисты онкодиспансера продолжают выезды в районы республики

Ставшее традиционным мероприятие направлено на активное выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях и улучшение доступности медицинской специализированной помощи.

В августе выездные приемы онкологов прошли в Вурнарской центральной районной больнице, Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре, Канашской центральной больнице им. Ф.Г. Григорьева, Урмарской центральной районной больнице. Осмотр и рекомендации республиканских онкологов получили 103 человека. У 6 человек выявлено подозрение на злокачественное новообразование.

Своевременная диагностика и лечение дают шанс на выздоровление. Кроме того, пациенты, которые находятся на диспансерном учёте, получают консультации высококвалифицированных специалистов, не выезжая в город.

Важно, что помощь не ограничивается только консультациями и рекомендациями. В случае необходимости, по показаниям люди получают направления на обследование и лечение в республиканский диспансер, в том числе, и для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Среди населения также проводятся образовательные занятия по повышению онкологической настороженности и формированию здорового образа жизни.

Выездные приемы проводятся уже второй год, и результаты доказывают их эффективность. Благодаря реализации профилактических проектов в республике на протяжении последних лет увеличивается показатель выявляемости онкологических заболеваний на ранних стадиях. По итогам полугодия 2018 года выявление злокачественных опухолей на 1 и 2 стадиях достигло 55,5процентов.

В сентябре выездные приемы онкологов пройдут: в Янтиковской центральной районной больнице Минздрава Чувашии (5 сентября), Мариинско-Посадской центральной районной больнице им. Н.А. Геркена Минздрава Чувашии (12 сентября), Козловской центральной районной больнице им. И.Е. Виноградова Минздрава Чувашии (19 сентября), в Цивильской центральной районной больнице Минздрава Чувашии (26 сентября).