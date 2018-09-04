Льготы – по возрасту, тепло – по графику

В повестке дня пенсионные изменения и готовность к отопительному сезону

В трудовых коллективах предприятий продолжают обсуждать прозвучавшее 29 августа телеобращение Президента страны Владимира Путина по изменениям пенсионного законодательства, где он предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Руководство республики призвало развернуть полномасштабную разъяснительную работу, чтобы доходчиво, в доступной форме донести, каким образом теперь будет осуществляться государственная поддержка людям старшего поколения.

Об этом говорилось вчера на еженедельном совещании у Главы Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что люди должны быть максимально информированны обо всех грядущих изменениях. Для чего специалисты соответствующих ведомств должны проводить встречи с населением, трудовыми коллективами и разъяснять все «проблемные» моменты.

«Мы все мотивированы на труд, — подчеркнул руководитель региона. — Кто трудился честно, легально, платил налоги — у них проблем здесь нет. А вот тем, кто работает по серым схемам, зарабатывает, не оформляя трудовые договоры, придется задуматься».

Не будем детально останавливаться на смягчающих поправках главы государства, о которых говорилось на совещании, а также было подробно рассказано в статье «Шесть поправок Президента» в номере «СЧ» за 30 августа, напомним лишь кратко о предложенных мерах. Во-первых, пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Во-вторых, тем, кто по старому законодательству должен был уйти в ближайшие два года, дается право оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Пожилым предоставят дополнительные гарантии на рынке труда, а сельским труженикам — 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии. Женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины, проработавшие 42 года, смогут досрочно выйти на пенсию. Наконец, на время переходного периода (5 лет) льготы, что раньше назначались с выходом на пенсию, будут предоставляться при достижении соответствующего возраста: для женщин это 55 лет, для мужчин — 60. Последний пункт касается льгот не только по налогам на недвижимость и землю, но и по приобретению лекарств и так далее.

Подробнее о дополнительных гарантиях, которые защитят граждан старшего возраста на рынке труда, рассказал министр труда и социальной защиты республики Сергей Димитриев. Пожилым будут помогать трудоустраиваться, проходить переподготовку по другим специальностям. Среди людей предпенсионного возраста сейчас около 300 безработных граждан, уже с января 2019 года они будут получать 11280 рублей, а не 4900, как это было раньше. Увеличат для них и период поиска работы.

Цифра: 205 тыс. пенсионеров в республике (всего в Чувашии более 370 тыс. пенсионеров) охвачено разными выплатами по 14 направлениям социальной поддержки. На что в текущем году выделено 2 млрд 350 млн рублей. Еще больше планируется направить средств на поддержку пожилых в следующем году

Хорошей мотивацией для тех, кто способствовал выполнению государственной задачи, назвал Глава республики и поправку, касающуюся досрочного выхода на пенсию многодетных матерей. «Такая мера для мам, воспитывающих трех и более детей, предусмотрена впервые, — сообщила управляющий отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева. — Женщины будут уходить на пенсию в зависимости от количества чад: трое детей позволят маме уйти на пенсию на три года раньше, четверо — на четыре, а мамы, имеющие пятерых и более детей, как и сейчас, смогут уходить на пенсию в 50 лет».

— А если по разным причинам дети остаются с папой? Будут ли мужчины иметь такое право? — поинтересовался Михаил Игнатьев.

— Думаю, в случае утраты женщиной права на детей в последующем такие дополнения будут внесены и для мужчин, — ответила Роза Алексеевна.

В начале учебного года упомянули и о важных для республики событиях — открытии Чувашского кадетского корпуса и новой школы в Цивильске. Особенно Михаил Игнатьев отметил автогородок при школе, благодаря которому дети с малых лет научатся правильно вести себя на дороге. Ведь «путь к знаниям» в буквальном смысле должен быть безопасным. А по факту получается, что 26 образовательных учреждений сегодня требуют дополнительного внимания по обеспечению безопасности дорожного движения. У 18 школ, находящихся рядом с проезжей частью, отсутствуют светофоры. Двум десяткам школ нужны дополнительные пешеходные ограждения, освещение для «зебр», 15 учреждениям нужно подлатать тротуары.

«К юным пешеходам всегда особое внимание», — сказал Михаил Игнатьев и поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Иванову взять вопрос на контроль.

Была обсуждена и проблема аварийности на трассах. Во многом решить ее поможет размещение приборов фото- и видеофиксации. На дорогах республики установлен 151 стационарный и 36 передвижных комплексов, еще 38 приборов на опасных участках оборудуют в следующем году. «Важно, чтобы все они исправно работали», — обратил внимание Михаил Игнатьев.

Не должно быть сбоев и в обеспечении теплом потребителей в преддверии наступающих холодов. Все ли в порядке с подготовкой к отопительному сезону с учетом передачи сетей ООО «Коммунальные технологии» в муниципальное предприятие «Теплосеть», доложил глава чебоксарской администрации Алексей Ладыков: «Передача объектов имущества осуществлена, проведено предварительное техобследование для определения степени износа и готовности к отопительному сезону. С 1 сентября МУП «Теплосеть» начало работу в качестве теплоснабжающей организации. Подготовка будет продолжена, на некоторых объектах ведется ремонт, в отопительный сезон должны вступить по графику».

Фото pfr-izhevsk.ru: Часть «поправок» была сформирована из предложений партии «Единая Россия».