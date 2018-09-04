Студентка отделения журналистики ЧГУ побывала в Академии детского медиадома в Австрии

Дети из разных стран могут отлично понимать друг друга

…Даже если они говорят на разных языках. В этом я убедилась, побывав в прошлом году в Австрии, в Академии международного детского медиадома (International Kids Media House) — своеобразной школе, в которую собираются юные журналисты со всего мира.

Чтобы попасть сюда, надо подготовить резюме на английском, отправить свое портфолио, сюжеты и статьи. Я решила попытать счастья: отправила свои сюжеты из передачи «Куча мала». И мне повезло — организаторы академии прислали приглашение.

В академию приехали дети из России, Австрии, Эстонии, Германии, Канады, Грузии и Украины. Все мы старались разговаривать не на своем родном языке, а на тех, которые изучаем, чтобы попрактиковаться. Ребята из Германии, например, обращались ко мне по-русски, я отвечала им на немецком или английском. И мы в целом хорошо понимали друг друга. Но я осознала, что все-таки не совсем сильна в немецком, и когда вернулась домой, начала «подтягивать» этот язык.

В академии я очень подружилась с сестрами с Украины, с которыми жила в одной комнате. Одна из них, Саша, много рассказывала мне о своей семье, о любимой бабушке, к которой они ездят в гости каждое лето, и о своей заветной мечте — поступить в университет и стать хореографом. Своей мечтой учиться музыке в России поделилась со мной и Этери из Грузии. Сама она никогда не была в нашей стране, но мама у Этери русская. Благодаря ей дочка отлично знает русский язык и мечтает приехать на учебу в Россию.

Каждую смену в академии ребятам дают итоговые задания. Нам, например, надо было снять клип на песню немецкой певицы Николь «Ein bisschen Frieden» (название ее переводят как «Немного мира» или «Маленький мир»). С этой песней 17–летняя Николь победила на Евровидении в 1982 году.

Певица рассказала нам, что песня была обречена на успех: в мире тогда шла холодная война, а простым людям очень хотелось мира. Поэтому они эмоционально реагировали на слова песни, в которой юная Николь просила «любви немного, добра немного, чтоб прочь из мира ушла тревога…»

Во время занятий в академии нам предлагали немало творческих конкурсов. На одном из них я прочитала балладу «О матери» Андрея Дементьева. Это стихи о женщине, которая много лет надеялась, что ее сын вернется с войны, и однажды увидела его в кадрах документального фильма. Читала я балладу на русском языке, но переводчик сумел донести эмоции до людей, сидящих в зале: у многих на глазах были слезы.

Честно говоря, и я тоже не смогла сдержать своих чувств, когда читала строки о матери, кинувшейся к экрану с криком: «Алексей, Алешенька, сынок!» Со мной так нередко бывает, когда читаю книгу про войну, слушаю фронтовые песни или рассказы ветеранов — сразу сердце замирает, слезы наворачиваются, представляю, каково было людям тогда.

Хорошо, что и ребята, с которыми я встретились в академии, чувствуют, какое это большое горе — война, понимают, что мир — это самое ценное, и его надо беречь.

Мария Федорова,

первокурсница отделения журналистики ЧГУ

Фото с сайта stena.cttit.ru: Клип, снятый ребятами из академии, смотрите на?сайте нашей газеты. Участвовала в нем и Мария Федорова (на снимке – в центре).