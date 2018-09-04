Физкультурники на Красной площади. г. Чебоксары, 1938 год

«Чебоксарские физкультурники проходят мимо трибун Красной площади» — под таким заголовком ровно восемьдесят лет назад эта фотография была опубликована в газете «Красная Чувашия» (с 1952 года – «Советская Чувашия»).

Красная площадь шла от дома Визгина на западе и заканчивалась у дома Наркомфина на востоке. Метров триста, не меньше — вот по всей этой длине протянулась колонна физкультурников, часть из которых недели через две непременно будет участвовать в эстафете на призы газеты «Красная Чувашия», проводимой в 1938 году в седьмой раз. Мощенная булыжником площадь, слева тени от домов в торговом ряду, причем двое мужчин (по всей видимости, фотографы) стоят в тени нового здания с прямоугольным, без всяких буржуазных изысков, фронтоном. Справа, у трибун сада имени Крупской, толпятся зрители, за ними виден арочный вход в сад, называемый тогда просто — напротив Дома связи, за садом панорама западного косогора и единственный на сегодняшний день ориентир — труба и башенка нынешнего ликеро-водочного завода.

Фото из архива, реставрация и ретушь Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия ?— вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.