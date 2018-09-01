В Цивильске открылась новая школа на 1206 учеников

КОГДА УРОКОВ ЖДУТ С НЕТЕРПЕНИЕМ

Новая школа – и радость, и ответственность

«А давайте скажем дружно: «Нам ребята, повезло!» — продекламировал первоклашка Цивильской средней школы № 1 им. М. В. Силантьева на линейке, посвященной открытию учебного заведения. «Просто школа к юбилею получила новый дом», — продолжил его товарищ. Стихи ребят как нельзя более точно отражают общее настроение праздника, царившее в этот день в душе учеников, родителей и педагогов.

«Хорошо здесь, да?» — спрашивали друг у друга гости праздника, и вопрос, пожалуй, не требовал никакого ответа. Ведь цифры, 1206 учащихся и 21,4 тыс. квадратных метров площади, говорят сами за себя. К тому же юбилей у школы солидный, 200 лет, — это еще одна большая цифра, еще один большой повод для радости.

«Мы здесь уже тренировались, готовились к республиканским играм «Орленок». За месяц я очень привык к новой школе, — рассказал за полчаса до начала торжества одиннадцатиклассник Даниил Тапиров. – Мне очень понравились спортивный зал, новый стадион, тренажеры для занятия силовой гимнастикой, большие кабинеты… С нетерпением жду начала учебы!»

«Это замечательный праздник не только для Цивильского района и Чувашии, но и для России, — отметил на открытии школы Глава республики Михаил Игнатьев. – Почему я так говорю? Государственная политика направлена на создание комфортной образовательной среды в шаговой доступности: и за короткое время здесь была построена современная инновационная школа».

«Вглядитесь сами, какая школа!» – предложил главный специалист дирекции проекта «Школа 2025» Министерства просвещения России Алексей Куприянов. Зачитав поздравление со школьным новосельем от руководителя ведомства Ольги Васильевой, гость сообщил – 1 сентября в России начнут работать 86 новых школ. И добавил — что касается Чувашии, республика в части школьного строительства показывает себя хорошо, никаких претензий у дирекции проекта к ней нет.

Выступления участников торжественной церемонии перемежались концертными номерами. Причем танцевали не только старшеклассники и ребята помладше, но и учителя. И такая инициатива вполне понятна – ведь доля молодых и активных педагогов в новой школе даже выше среднего по республике, 27% против 14,8%.

После приветствия директора учебного заведения Татьяны Барановой (она подчеркнула, что новая школа с современным оборудованием – это еще и ответственность) гостям предложили перерезать красную ленточку и пройти на экскурсию в здание.

…Едва переступив порог школы, представители прессы, наконец, поняли, почему опрошенные ими ученики и родители так много говорили о просторе. Действительно — широкие коридоры, холлы, заполненные диванчиками, детской игровой зоной, огромным глобусом и большими шахматами и, наконец, светлые уютные классы. Причем все школьные «аудитории» оснащены современной начинкой : кабинет химии, например — пробирками и колбами, кабинет биологии — микроскопами, а учебная телестудия — камерой, зеленым экраном и компьютерами.

«Здесь столько наборов лего! – восхищен семиклассник Артем Константинов, вот уже третий год посещающий секцию робототехники. – В старой школе они тоже были, но деталей не хватало!» В том же кабинете занимается и одиннадцатиклассник Степан Николаев. Его увлечение, 3D-моделирование, стало возможно только в новом здании – в секции появился столь вожделенный 3D-принтер. Ну а прежде парню приходилось довольствоваться просмотром в интернете видеороликов на интересующую его тему.

Фоторепортаж Олега Мальцева: