С наградой!

Указом Главы Чувашии от 22 августа 2018 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Тинюкову Николаю Антоновичу — главному врачу Вурнарской центральной районной больницы; «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Васильевой Зое Ивановне — режиссеру народного театра Яншихово-Норвашского дома культуры Централизованной клубной системы Янтиковского района, Федулову Александру Дмитриевичу — художественному руководителю народного фольклорного коллектива «Эревет» Чувашско-Тимяшского центрального сельского дома культуры Центра развития культуры Ибресинского района; «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Руссковой Людмиле Алексеевне — начальнику технологического отдела службы инструментального обеспечения ПАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»; «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Ивановой Клавдии Даниловне — оператору по откорму свиней ОАО «Рассвет», Ибресинский район; «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Чебенову Решиту Халиулловичу — директору филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в с. Моргауши; «Заслуженный учитель Чувашской Республики» Евстафьевой Надежде Михайловне — учителю Ходарской средней общеобразовательной школы имени И.Н. Ульянова Шумерлинского района, Тихоновой Фаине Николаевне — учителю начальных классов Аликовской средней общеобразовательной школы имени И.Я. Яковлева, Ядрицовой Алене Андреевне — учителю Ибресинской средней общеобразовательной школы № 2», Яковлевой Лидии Анатольевне — учителю Кугесьского лицея; «Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Анисимову Анатолию Николаевичу — начальнику смены машинного зала оперативной службы филиала ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Чебоксарская ГЭС», г. Новочебоксарск, Ефимову Валерию Григорьевичу — начальнику службы энерготепловодоснабжения Заволжского линейного производственного управления магистральных газопроводов — филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Красноармейский район.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Батрова Ольга Николаевна — главный специалист-эксперт финансового отдела администрации Шемуршинского района.