Мы хотим всем рекордам…

От праздника бега до олимпийских высот

Кроме всем известной Книги рекордов Гиннесса давно существует и Книга рекордов нашей страны. В нее вписаны имена наших земляков — прославленных спортсменов: парашютистки Майи Костиной, лучников Юрия Леонтьева и Ирины Солдатовой, гиревика Бориса Глинкина, легкоатлеток Валентины Егоровой, Елены Николаевой, Олимпиады Ивановой.

Наверное, к 100-летию Чувашской автономии было бы уместно издать отдельную книгу рекордов нашей республики. А в нее, кроме прочего, можно включить и легкоатлетическую эстафету газеты «Советская Чувашия». Для этого есть множество значимых событий, цифр, фактов и имен спортсменов. Но главное — в биографии нашей республики не было других столь массовых спортивных состязаний, которые проводились бы по инициативе прессы.

В спортивном празднике, который на протяжении более 80 лет устраивает газета «Советская Чувашия», принимают участие тысячи людей из разных коллективов и разных возрастов. На старты выходят руководители исполнительной власти Чувашии, депутаты Государственного Совета республики и муниципальных образований, главы администраций районов и городских округов, прославленные спортсмены.

Начиная с 50-х годов прошлого века на летних и зимних Олимпийских играх честь нашей страны защищали 40 чувашских спортсменов. Половина из них в разные годы выступала в эстафете газеты «Советская Чувашия». На беговые дорожки выходили победители и призеры самых престижных мировых первенств — Николай Пуклаков, Валентина Егорова, Алина Иванова, Владимир Андреев, Татьяна Арясова, Надежда Ильина, Лидия Григорьева, Ольга Егорова, Светлана Захарова и другие.

Еще 30-40 лет назад в эстафете газеты блестяще выступали учащиеся Первомайской школы Батыревского района, Байдеряковской школы Яльчикского района, Большеяниковской школы Урмарского района, Большешатьминской школы Красноармейского района. Именно воспитанники этих спортивных секций, мастера спорта международного класса Александра Деверинская, Анатолий Миллин, двукратный призер Олимпийских игр Татьяна Архипова-Петрова и экс-рекордсмен СССР Сергей Афанасьев стали звездами легкой атлетики. Легкоатлетическая эстафета «Советской Чувашии» стала для них трамплином в достижении высоких спортивных успехов.

Петр Сидоров,

заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашии

Фото Семена Игнатьева из архива редакции