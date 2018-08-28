Все награды — чебоксарцам

С 20 по 29 августа юные спортсмены разыгрывают награды первенства республики в классических шахматах.

Соревнования проходят в 2 этапа — с 20 по 24 августа за звание победителя боролись мальчики и девочки до 11 лет, с 25 августа в игру вступили спортсмены постарше.

В первом этапе соревнований, сообщают в Минспорте республики, участвовали более 40 маленьких шахматистов из Чебоксар, Шумерли, Красных Четай, Ибресинского и Красноармейского районов. Все награды в итоге достались чебоксарским спортсменам. Победили Ангелина Козлова и Андрей Константинов из клуба «Маяк». Среди мальчиков второе и третье места заняли воспитанники шахматного клуба «Дебют» Егор Герасимов и Михаил Димитриев. Среди девочек «серебро» и «бронза» достались представительницам «Маяка» Анне Герасимовой и Анне Игошкиной.

Галина Зимникова