Дружба с эстафетой — добрая традиция

Подготовка к юбилейной, 80-й, эстафете газеты «Советская Чувашия» требует немалых усилий и средств. Благо есть предприятия, которые готовы помочь. Их не так много. Поэтому дружба с ними для нас очень дорога.

В очередной раз партнером эстафеты стало КФХ Семенова Василия Николаевича «ЭнежЪ» из Козловского района. Известный фермер сам неоднократно выходил на беговую дорожку, и спортивная команда, в которой он принимал участие, не раз оказывалась в числе победителей. Поэтому и в этом году Василий Николаевич в числе главных партнеров эстафеты. Большинство победителей получат призы именно от него.

Отрадно, что среди верных партнеров сеть стоматологических клиник «Дент-а-Мед». Помимо эстафеты «Советской Чувашии» стоматологи выделяют деньги и на другие спортивные состязания, а также сами их организуют. Так, на призы главного врача клиники, депутата Госсовета Чувашской Республики Юрия Зорина ежегодно проходит популярный в республике «Рождественский турнир» по волейболу среди мужских команд.

Мало какое крупное спортивное событие Чувашии обходится без участия магазина «Спорттовары». Социально ориентированное предприятие остается надежным партнером спортсменов всей республики на протяжении более полувека. Отличные призы готовит магазин и для 80-й легкоатлетической эстафеты «Советской Чувашии». Получат их победители в номинации «Ветераны спорта».

Фото из архива редакции: Победителям эстафеты гарантированы всеобщее внимание, почетные кубки и — призы от спонсоров!