У проходной стоит жираф

Скульптура изысканного жирафа высотой почти в четыре с половиной метра появилась на днях в Чебоксарах на площади у проходной АО «ЭЛАРА».

Такой подарок заводчане решили преподнести горожанам к 1 сентября — ко Дню знаний. Ведь это животное символизирует не только почет и грацию, но и стремление, способность до чего-нибудь дотянуться, добиться поставленной цели.

Так что Лелёк (такое имя дали своему детищу заводчане) — вне всякого сомнения, «уроженец Чувашии», как и записано на табличке, установленной возле фигуры. Выполнен он из закрепленного на металлическом каркасе пенькового каната разной толщины. Как сообщили на предприятии, в целом на композицию ушло полтора километра каната!

А возле скульптуры уже вовсю фотографируются чебоксарцы. Между прочим, это не первая архитектурная форма, созданная руками эларовцев. На этом же месте три зимы подряд встречал Новый год медведь, сделанный из березовых веток, вплетенных в металлический каркас. Но полюбившийся всем мишка «постарел» и ушел на заслуженный отдых, оповестили создатели. Придет ли на его смену предстоящей зимой новый герой — пока неизвестно, но задумки есть.

Фото АО «ЭЛАРА»: Высота Лелёка соответствует возрасту жирафа в 2,5 года, так что он молод.