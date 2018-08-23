Сельхозкооперация получит поддержку

А МФЦ расширят перечень услуг

Поздравлением с Днем Государственного флага Российской Федерации открыл вчерашнее заседание правительства Глава республики Михаил Игнатьев. Это наш главный символ, олицетворяющий чистоту, верность, кровь, пролитую за Отечество, напомнил Михаил Васильевич.

На заседании принят проект изменений в Закон «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике». Как доложила исполняющая обязанности министра финансов Фарида Муратова, документ подготовлен в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ. Предусматривается также расширение перечня направлений использования средств республиканского Резервного фонда, также вносятся изменения в части осуществления Минфином Чувашии полномочий внутреннего государственного финансового контроля.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов представил проект поправок в республиканскую государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Речь идет об увеличении ее финансирования на 189 млн рублей, и прежде всего традиционных направлений — ветеринарии, отраслей АПК, устойчивого развития сельских территорий. На последнее направление выделяется дополнительно 174,1 млн рублей.

Есть и новая целевая подпрограмма — развития сельскохозяйственной потребительской кооперации на 2018-2021 годы, разработанная по поручению Президента России. Согласно ей ежегодно не менее четырех кооперативов будут получать финансовую господдержку, что позволит им увеличивать выручку более чем на 30% .

Михаил Игнатьев одобрил данный проект, отметив, что через сельхозкооперативы производители получают возможность выгодно реализовать свою продукцию. Это, в свою очередь, позволит уменьшить число посредников на рынке, что благоприятно скажется на розничных ценах и снижении инфляции.

Правительством утвержден перечень госуслуг, предоставление которых органами исполнительной власти в многофункциональных центрах по комплексному запросу не осуществляется. Соответственно остальные услуги из распоряжения должны предоставляться в МФЦ по комплексному запросу в рамках жизненных ситуаций, таких как рождение ребенка, смена места жительства, создание своего дела.

В составе услуг по жизненным ситуациям не только государственные услуги регионального уровня, но и услуги федеральных органов власти, и муниципальные. Поэтому муниципалитеты в соответствии с федеральным законом также должны утвердить перечни услуг, которые по комплексному запросу в МФЦ не оказываются. Как отметил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, данный механизм позволит существенно сократить время и материальные затраты заявителей.

Министр образования и молодежной политики Александр Иванов доложил о распределении трансфертов из республиканского бюджета на выплату ежегодных грантов Главы Чувашии образовательным организациям региона на 2018 год. Распоряжением Главы присуждены гранты в сумме 200 тыс. рублей каждый четырем образовательным организациям на общую сумму 800 тыс. рублей. А также 16 муниципальным образовательным организациям на общую сумму 3,2 млн рублей.

Внесены изменения в республиканскую программу «Развитие жилищного строительства и сферы ЖКХ». Благодаря пополнению республиканского бюджета на 2018 год появилась возможность выделить 122,6 млн рублей на реализацию нескольких необходимых мероприятий, включенных в данную программу, сказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов. В том числе на строительство водопроводных сетей по улице Придорожной в Мариинском Посаде выделено 14 млн рублей, на погашение задолженности муниципалитетов на энергоресурсы — 50 млн рублей, на корректировку проектной и рабочей документации на ремонтно-реставрационные работы здания Дома Советов — 18,9 млн рублей.

На заседании рассмотрен ряд других важных вопросов.