А Молдавия зовет в сборную…

Каждый спортсмен хочет реализовать себя

Воспитанник чувашской школы биатлона Павел Магазеев принял решение стать членом сборной Молдавии. На прошедшем в Польше чемпионате мира по летнему биатлону он выступал за эту страну. В городе Душники-Здруй Павел занял третье место в спринте и четвертое в гонке преследования.

«В последние годы спортсмен выступал за Мордовию и Санкт-Петербург. Там платили зарплату и условия для тренировок лучше, чем у нас», — рассказали корреспонденту СЧ в СДЮСШОР №2.

Павел Магазеев был перспективным спортсменом в юниорском возрасте. Он победил на чемпионате мира в 2007 году. А в 2008 вместе с Антоном Шипулиным и Дмитрием Блиновым выиграл в эстафетной гонке на чемпионате мира среди юниоров в Рупольдинге.

Во взрослом возрасте Магазеев выступал только на российских соревнованиях, в сборную страны на этапы кубков Европы и мира уже не попадал. После травмы долго восстанавливался. Вернулся в сезоне 2015/16 годов на соревнования чемпионата мира и Кубка России, где завоевал две серебряные медали.

«У спортсмена есть выбор, либо совсем бросить спорт, либо уехать в другую страну, наверное, его никто не может за это осуждать. Человеку, особенно спортсмену надо реализовываться», — отметили в спортшколе.

Подтверждения, что Магазеев уже точно в новом сезоне будет выступать за Молдавию, пока нет. Президент Федерации биатлона этой страны Иван Флорян подтвердил изданию sports.ru, что Павел Магазеев и еще две россиянки Екатерина Шумилова и Анастасия Толмачева намерены сменить спортивное гражданство.

«Ситуация на данный момент такая: они еще не авторизированы за Молдавию. Они не имеют всех нужных документов, чтобы выступать за Молдавию. Это был неофициальный старт. Просто они хотели выступить, но они не выступали официально за Молдавию, просто выступили для практики», — прокомментировал выступление россиян Иван Флорян.

Сейчас готовятся документы, чтобы спортсмены могли выступать за Молдавию. «Пока они тренируются и хотят выступать, но я так понял, что в России у них нет возможности себя реализовать», — завершил президент федерации биатлона Молдавии.

Павел Магазеев не единственный биатлонист из Чувашии, который принял решение выступать за другое государство. Лилия Ефремова, не попав на Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити в составе сборной России, приняла предложение Белорусской федерации биатлона. А затем еще раз поменяла гражданство и стала выступать за Украину. В 2006 году Лилия Ефремова завоёвывает бронзовую медаль игр 2006 года в Турине.

Кирилл Николаев