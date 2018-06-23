Глава Чувашии Михаил Игнатьев приветствовал участников VI Всечувашского праздника «Акатуй»

23 июня на Красной площади г. Чебоксары Глава Чувашии принял участие в церемонии торжественного открытия VI Всечувашского праздника «Акатуй».

Михаил Игнатьев поздравил жителей и гостей региона с праздником и отметил, что стало доброй традицией в канун Дня Республики отмечать Всечувашский «Акатуй» — праздник, который прославляет земледельцев, символизирует единение народов. Он подчеркнул, что ежегодное проведение национальных праздников позволяет шире демонстрировать красоту национальных нарядов, уникальные традиции, духовное богатство чувашского народа. «Наша задача — сохранить это бесценное богатство и передать его молодому поколению», — подчеркнул он.

Руководитель региона поблагодарил всех участников мероприятия за сохранение и преумножение культуры чувашского народа, пожелал здоровья, благополучия, хорошего настроения и незабываемых впечатлений.

Отличившимся труженикам были вручены награды.

Участников мероприятия приветствовал президент Межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс» Николай Угаслов. Он поздравил всех с праздником, пожелал процветания и благополучия Чувашскому краю.

По традиции программа праздника стала яркой и насыщенной. VI Всечувашский «Акатуй» порадовал зрителей выступлением творческих коллективов из регионов России и районов республики.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики