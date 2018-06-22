Серьезные инвестиции в детские игрушки

ГОЛ ПО ВОРОТАМ ИМПОРТА

Символический первый мяч, подписанный Главой республики и отправленный в заводской музей, улыбающиеся сотрудники цеха и отбросившие дежурные речи высокие гости, — открытие нового производственного комплекса на заводе имени Чапаева стало не протокольным мероприятием, а настоящим праздником.

Накануне Дня республики в заводском цехе №2 запустили линию по производству детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек. Оценить ноу-хау смогли не только нынешние работники цеха (а люди трудятся здесь годами и даже десятилетиями), но и ветераны предприятия.

Прибыли на запуск нового производства и официальные лица, вместе с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым они нажали символическую красную кнопку.

Поздравив собравшихся со знаменательным событием, руководитель республики напомнил, что предприятие «является единственным на территории России предприятием по производству детских резиновых мячей, открываются новые возможности для расширения рынка сбыта продукции в России и за ее пределами». Затем он отметил значительные инвестиции, вложенные в производство, повышение условий труда работников цеха, а также повышение зарплаты, которое должно последовать вслед за модернизацией.

Отдельно поприветствовав тех, кто в 60-е начинал на заводе производство мячей, исполнительный директор производственного объединения Михаил Резников подчеркнул: цех получает вторую жизнь благодаря поддержке Минпромторга России, и правительства республики. И добавил, что до 2025 года предприятие планирует реализовать 10 инновационных проектов. Усилия будут направлены на исполнение задачи, которую Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом: довести уровень гражданской продукции к 2025 году до 30 процентов, а к 2030 году – до 50.

Речь замдиректора Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли России Андрея Гусева была особенно душевна. В старте производства гражданского назначения он принял участие впервые, а потому размышлял: «То ли я ваш крестник, то ли вы — мои». И продолжил он уже серьезно: «Низкий поклон от военных за продукцию особого назначения». «То, что вы делаете, это нужно, важно. Завод идет в правильном направлении», — обратился к рабочим генеральный директор АО «ФНТЦ «Информхиммаш» Юрий Зозуля.

…После старта производства заводчане то и дело подходили к пожилой статной женщине в черном костюме: «Здравствуйте, Нина Борисовна!» Многие интересовались у нее: «Как вам новый комплекс?» Оказалось, что Нина Михайлова 35 лет проработала начальником второго цеха, а всего на заводе – более полувека. Кому, как не ей, оценить произошедшие изменения!

«Изумление, восторг, великое дело! Прекрасное современно помещение, замечательная линия, такая у нас была только в мечтах, – не сдерживала эмоций Нина Борисовна. – Но вообще-то наш цех замечательный, и здесь всегда стремились к новациям!» «Хочется, чтобы все получилось!», — радовалась за родной цех и бывшая коллега ветерана раскрасчица Альбина Жолобова. Она и сама проработала в цехе №2 46 лет. «Через неделю мне на пенсию, ухожу с грустью», — вздохнула она.

Старт дан, и думается, у предприятия, специализирующемся на мячах еще с 1960 года, есть все шансы выполнить амбициозную задачу: вытеснить с рынка импортные мячики, доля которых на рынке сегодня составляет 85 проц.

Фото Максима Васильева