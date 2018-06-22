Поздравление Главы Чувашии с Днем республики

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем республики!

Этот государственный праздник важен для всех, кто любит Чувашию, кто вложил труд и талант, частичку души в ее развитие.

Чувашская Республика, раскинувшаяся на живописных берегах Волги, объединила в одну семью людей разных национальностей и вероисповеданий.

Наша республика — это открытый регион, где делается ставка на развитие человеческого капитала, создание благоприятных условий для самореализации каждого человека.

Сегодня мы ведем большую работу по привлечению инвестиций в экономику, созданию современных производств и рабочих мест, подготовке профессиональных кадров с высокотехнологичными компетенциями.

Модернизация отраслей промышленности и сельского хозяйства, масштабное строительство жилья и дорог, внедрение инновационных технологий в общественную инфраструктуру обеспечивают динамичное социально-экономическое развитие Чувашии.

Серьезное внимание уделяется реализации социальных программ. Растут уровень социального обеспечения граждан, качество и доступность медицинских и образовательных услуг.

Успешные практики реализации республиканских проектов и программ сегодня тиражируются в субъектах России.

Целенаправленная работа в области охраны окружающей среды позволяет сохранять высокие показатели в сфере экологической безопасности, подтверждая статус региона с благоприятной экологической ситуацией. Организация физкультурно-спортивной работы на протяжении нескольких лет признается одной из лучших в стране. Более 40 процентов населения систематически занимаются физкультурой и спортом. Средняя продолжительность жизни в республике достигла 73 лет.

Неравнодушные к судьбе родной Чувашии жители республики проявляют личную инициативу, стремятся внести вклад в развитие общественной инфраструктуры.

Мы вместе трудимся и заботимся о благополучии нашей малой родины, бережно сохраняя ее традиции, богатое культурное и духовное наследие.

От всей души выражаю вам благодарность за любовь к Чувашии, вклад в ее процветание, заботу о будущем республики.

Искренне желаю крепкого здоровья, оптимизма, любви, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев