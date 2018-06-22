«Точка сбора» для всех творческих личностей

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подписал распоряжение о присуждении грантов для реализации творческих проектов профессиональных коллективов в 2019 году.

Гранты в размере 2,8 млн рублей на каждый проект получат три коллектива. Государственная поддержка в будущем году позволит осуществить свои замыслы музыкантам, художникам и драматическому коллективу. Чувашская академическая симфоническая капелла получит средства на подготовку цикла концертов «Симфоническая музыка Чувашии: вехи истории», которые будут во многом носить и просветительский характер. Проект Чувашского художественного музея касается Центра современного искусства, здесь планируется создать ателье современного искусства. «Точка сбора» должна стать неким стартапом, мобильным пространством для творческих людей республики. Наконец, еще один грант получает Русский драматический театр, где в следующем сезоне планируют постановку пьесы Лопе де Вега «Учитель танцев» в инсценировке Николая Коляды.