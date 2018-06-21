Банкноту — на дисплей, «симку» — по паспорту

На страже финансового благополучия

Центробанк внес свой вклад в чемпионат мира по футболу FIFA 2018, выпустив мобильное приложение «Банкноты банка России». Сделано это, прежде всего, для удобства и определенной финансовой защищенности иностранных болельщиков, прибывших в нашу страну.

Приложение содержит информацию обо всех банкнотах, выпущенных в обращение с 1997 года. И подсказывает, как проверить их подлинность: на просвет, на ощупь, при изменении угла зрения. А также показывает расположение защитных признаков.

Можно проследить, как проявляется тот или иной признак подлинности в видеороликах или поворачивая экран планшета или телефона так, будто у вас в руках подлинная банкнота. Например, наклоняя мобильное устройство, можно увидеть, как меняются изображения на защитной нити. Точно так же они меняются при манипуляциях с настоящей банкнотой. Инструкции озвучены на русском и английском языках.

Изменения, внесенные недавно в закон о связи, также касаются финансовой защиты клиентов. Ужесточились требования к сим-карте, которую оформляют только по паспорту, и к действиям операторов при проверке клиентской базы. Так государство пытается бороться с нелегальным распространением сим-карт и телефонными мошенниками, под разными предлогами выманивающими деньги у людей.

— С 1 июня сократился срок предоставления заключенных договоров от продавца сим-карт оператору, сейчас он составляет 10 дней, — прокомментировал новшество директор компании «Мегафон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов. — Оператор проводит идентификацию абонента одним из имеющихся электронных способов, и, если достоверность не подтверждена, оператор по закону перекрывает доступ связи данному абоненту. Изменения распространяются только на абонентов, подключившихся после 1 июня 2018 года. Дополнительной проверки персональных данных действующих клиентов не требуется. Поэтому приостановление услуг связи коснется только новых абонентов, достоверность данных которых не будет подтверждена в установленном порядке в десятидневный срок.

Фото с сайта mk-saransk.ru: Смартфон поможет болельщикам и видео снять, и при покупке сувениров подстрахует.