Спортсмены Чувашии участвуют в Кубке и первенстве России по маунтинбайку

В Кыштыме Челябинской области проходят Кубок и первенство России по велоспорту-маунтинбайку.

Соревнования будут проходить до 27 июня. Наряду с сильнейшими спортсменами страны за награды состязаний будут бороться и представители Чувашской Республики – Олеся Крылова, Сергей Лукьянов, Юрий Сатеев, Ольга Кузьмина, Диана Стеблиенко, Анна Порфирьева, Лавр Селиванов, Вячеслав Соколов, Даниил Александров, Анастасия Риманова, Евгения Евграфова.

В рамках Кубка России мужчинам и женщинам предстоит многодневная гонка. В программе первенства страны организаторы приготовили для юношей и девушек 15-16 лет соревнования по кросс-кантри.

Воспитанникам Вячеслава Георгиева и Алексея Семенова желаем легко преодолеть все препятствия и победить!